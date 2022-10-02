解封出國旅遊電商幫省錢！抽8%回饋馬上用 限時搶88折
台灣10/13確定開放國境！旅遊界無不摩拳擦掌搶占商機！旅遊電商平台Klook適逢8周年慶，即日起到10/14一連開放8大好禮大放送，包含前抽8%折扣優惠碼（海內外商品都可使用），或預訂台灣旅遊商品再送200元海外旅遊金等等，超人氣海外商品像是美國加州迪士尼樂園限量85折、韓國滑雪8折起、日本東京大阪的景點通票等通通有。另一家旅遊電商平台KKday則是祭出限量「12天11夜瀨戶內海奢華藝術之旅」，每人22萬元深度體驗瀨戶內海，即起開賣10/25出發，無論你是摩拳擦掌準備著久違的出國旅遊，還是在準備即將到來的雙十連假小旅行，超多優惠不容錯過！
Klook這次周年慶祭出「走，出發8」活動，同時放送超多優惠。10/7前率先推出「歡樂8轉盤享8%優惠」，熱門景點門票、一日遊行程、租車、飯店住宿、交通票券等多種商品種類的8%折扣券，搶到就能立即使用，無論海內外商品皆可折抵。除每天玩轉盤領8%優惠外，週年慶活動期間每天晚上8點更推出「限量搶88折」或「現折88元」等優惠碼，除了飯店住宿和特定商品外皆可折抵 ，結帳立享88折或單筆結帳滿500元折抵88元，從海內外人氣景點到交通票券，甚至出國必備的Wifi、sim卡通通都有！
除了有海外商品，Klook也持續關心國旅市場，週年慶同時推出台灣旅遊商品限時「加1元多1件」或是「買1送1」等超強優惠，包括小琉球來回船票限量加1元多1張、台中青之森90分鐘全身按摩加1元再送岩盤浴40分鐘等優惠；不僅如此，下訂指定人氣飯店加贈星巴克電子飲料券優惠，可直接折170元飲料，購買特定吃到飽餐廳餐券再送麥當勞蛋捲冰淇淋、租車單日最低888元破盤價等；更好康的是，只要成功預訂台灣旅遊商品，Klook再加碼送你200元海外旅遊金！
KKday有感於國人累積3年對日本的思念大爆發，也發現目前東京大阪機加酒自由行、多國航空聯票、歐美日人氣樂園、歐洲火車通行證等都是站上暢銷商品，代辦護照業務需求更成長了3倍。即日起KKday將開賣「沖繩耍廢包車漫遊小包團」，主打沖繩海灘度假村放空、漫遊耍廢，以及人氣名店暖暮拉麵等在地美饌，每人售價46,900元起，東京、大阪、北海道、九州等小包團行程也同步開賣。
另外，想玩精緻深度旅遊的民眾，可以選擇同步開賣的「12天11夜瀨戶內海奢華藝術之旅」，除包含精選住宿、特色餐食，並由深耕藝術領域多年的專業講師帶你跳島遊覽「秋之瀨戶內國際藝術祭」、入住安藤忠雄設計的旅宿，品嚐道地日本料理，即日起限量開賣、10/25出發，每人售價22萬元起，想深度體驗瀨戶內海的風俗民情的民眾千萬別錯過了。