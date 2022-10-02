沈慧虹選前求見「謀職」？柯文哲證實去年初有見過面

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日爆料，民進黨參選人沈慧虹在今年農曆年後，曾與台北市長柯文哲見面，本來應允接下北市府一個12職等參事的缺，沈慧虹當時更把民進黨在新竹的「戰情」向民眾黨高層報告。對此，沈慧虹競辦今（2）日發布聲明痛批抹黑。柯文哲則坦承去（2021）年初曾與沈慧虹有見過面，但其實最早爆料是民進黨團總召柯建銘。
民眾黨港湖區市議員參選人陳宥丞競總今日成立，民眾黨主席柯文哲出席站台。媒體聯訪時被問到是否有跟沈慧虹見面一事，柯文哲表示，這件事情他都不願意提起，真正爆料的人柯建銘，他記得是今年9月3日不知道在哪裡爆料，他覺得政治也不要選到說大家都變成沒有朋友。後來他昨晚趕緊查到底何時跟沈慧虹見過面，查了後是去年1月3日，他後來問黃珊珊，奇怪何時跟沈慧虹見過面？我們兩個都以為是今年過年，其實是去年1月3日，見面就見面，當時她也還沒選舉，他們只是問一問新竹的狀況，就這樣而已。
媒體問是否有談到找沈慧虹回北市，還允諾12職等的事？柯文哲說，細節有時候是個人隱私權，她沒有講，他也沒有必要去跟你們講實質內容，但是有見過面，他也沒有否認，時間地點、人員，總是是就是，不是就不是，至於裡面講什麼內容，這都變成雙方的事，「他沒有講，我還講什麼。」
媒體追問是否有談到選舉，沈慧虹被質疑資敵、資助民眾黨？柯文哲說，多多少少有談到新竹事情，你要說一定跟選舉有關的，這就見仁見智。
沈慧虹競辦上午有發聲明是抹黑，要求民眾黨新竹市長參選人高虹安應該道歉?柯文哲說，「這跟高虹安沒有關係啊？」他聽人說這是吳子嘉爆料，又不是高虹安爆料 ，而且要怪就怪柯建銘，不管是他跟黃珊珊 ，兩個人都沒有講，是柯建銘自己爆料，還怪別人。