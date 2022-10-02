找韓國瑜合體站台？蔣萬安直言：非常需要各方支持力量
2022九合一大選步步進逼，國民黨日前成立助選團，找來前總統馬英九、前副總統吳敦義與前高雄市長韓國瑜等藍營大咖，全力為地方選情衝刺。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（2）日受訪被問，是否找韓國瑜合體？他未正面回應僅說，非常需要各方支持力量，未來規劃安排會適時對外說明。
國民黨日前成立中央助選團，由國民黨主席朱立倫擔任團長，國民黨副主席連勝文、夏立言與韓國瑜等人出任副團長，另名譽團長則有馬英九、吳敦義與國民黨立委江啟臣等人，全部總計77人的名單。
名單中只見韓國瑜也在列，是否會找韓來合體？蔣萬安今受訪話說得保留，他僅表示「我們都非常需要各方支持力量」，也感謝每位願意來支持的朋友，接下來規劃安排，都會適時跟大家說明。
另外新北市長侯友宜昨日首跨區，到台北市為市議員張斯綱、參選人柳采葳競選總部成立站台。蔣萬安指出，侯市長是現任市長，市政滿意度一直名列前茅，他們都是相互學習，也希望藉侯的城市治理經驗，讓區域治理、雙北一日生活圈共融、共好，給市民更好的生活環境。
至於是否找侯友宜請益？蔣萬安回應，相互學習才能讓北市更進步，只要有值得學習的地方都值得借鏡，並且要做得更， 創造共榮、共好環境。