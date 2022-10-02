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自殺屢成選舉議題　精神衛生專業人員發聲明

▲前總統馬英九在柯志恩的造勢場合痛批高雄市長陳其邁，高雄接連出現21具浮屍、自殺率還是六都之首，「暖男到哪裡去了？」。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
▲前總統馬英九在柯志恩的造勢場合痛批高雄市長陳其邁，高雄接連出現21具浮屍、自殺率還是六都之首，「暖男到哪裡去了？」。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-02 12:09:27

前總統馬英九前日（30）參加國民黨高雄市長參選人柯志恩首場誓師大會時，痛批高雄接連出現21具浮屍、自殺率還是六都之首，直指高雄市長陳其邁有責任，一群長期投入自殺防治工作的精神衛生專業人員，對於在選舉場合，屢次提及自殺議題，感到非常憂心以及憤怒，遂於今日發出聲明。

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聲明指出，他們是一群精神衛生工作的專業人員，長期投入自殺防治工作，已有數十年經驗。在過去台灣歷次選舉過程當中，不論各方激烈角力，從來沒有看過以自殺議題作為選舉攻防。近日政黨相關人士卻一再以自殺作為選舉操作，讓他們覺得不可思議，感到憂心與憤慨。

若以高雄市為例，自殺人數最高峰時期其實在108年，但近兩年來，數字已經反轉下降。自殺防治工作，由醫療、社區、學校乃至於官方與民間協力，共同建構社會安全網。

他們認為，各界應給予第一線人員尊重、肯定，自殺防治議題不應該遭到操弄，甚至強調特定地點、河域，這不僅易喚起自殺遺屬的痛苦記憶，更是非常殘忍冷血的做法。也可能導致錯誤的模仿效應；因此要再次呼籲，民眾應該共同擔任自殺防治的心靈捕手，多加關心身邊親友、適時陪伴，更嚴正呼籲，政治人物不要為了選舉，以自殺議題進行政治操作。


連署人

     周煌智   

              精神科專科醫師

              台灣精神醫學會 前理事長

              台灣自殺防治學會理事

      林耕新

               精神科專科醫師

               高雄市自殺防治中心前主任

       郭乃文

               成功大學行為醫學研究所教授

               台灣腦心智發展與心理復健學會理事長

         陳武宗

                 高雄醫學大學醫學社會與社會工作學系副教授

         陳豐偉

                 精神科專科醫師

                 知名專欄作家

                 台灣精神科診所協會前理事長

         顏永杰

                  精神科專科醫師

                   台灣自殺防治學會理事

                   台灣精神專科教育學會監事

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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