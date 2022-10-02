自殺屢成選舉議題　精神衛生專業人員發聲明

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若以高雄市為例，自殺人數最高峰時期其實在108年，但近兩年來，數字已經反轉下降。自殺防治工作，由醫療、社區、學校乃至於官方與民間協力，共同建構社會安全網。
他們認為，各界應給予第一線人員尊重、肯定，自殺防治議題不應該遭到操弄，甚至強調特定地點、河域，這不僅易喚起自殺遺屬的痛苦記憶，更是非常殘忍冷血的做法。也可能導致錯誤的模仿效應；因此要再次呼籲，民眾應該共同擔任自殺防治的心靈捕手，多加關心身邊親友、適時陪伴，更嚴正呼籲，政治人物不要為了選舉，以自殺議題進行政治操作。
連署人
周煌智
精神科專科醫師
台灣精神醫學會 前理事長
台灣自殺防治學會理事
林耕新
精神科專科醫師
高雄市自殺防治中心前主任
郭乃文
成功大學行為醫學研究所教授
台灣腦心智發展與心理復健學會理事長
陳武宗
高雄醫學大學醫學社會與社會工作學系副教授
陳豐偉
精神科專科醫師
知名專欄作家
台灣精神科診所協會前理事長
顏永杰
精神科專科醫師
台灣自殺防治學會理事
台灣精神專科教育學會監事
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995