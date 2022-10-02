陪林志玲母子定居台灣！AKIRA下月「現身」金馬影展

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師承黑澤明的小泉堯史導演，改編文豪司馬遼太郎著作的《最後的武士》，集結影帝役所廣司、松隆子、仲代達矢、芳根京子、東出昌大、AKIRA等超強卡司，帶來蕩氣迴腸的幕府戰爭史詩。同樣改編文學的還有瀨瀨敬久的《來自北國的信》，將日本戰俘在蘇聯西伯利亞的真實故事搬上大銀幕，影帝二宮和也挑戰身心極限，北川景子、松坂桃李、中島健人演技助陣，展現超越國籍、族群、環境的愛與希望，感人熱淚。
日本名導深田晃司入選威尼斯影展正式競賽的《還有愛的日子》，找來氣質女星木村文乃與永山絢斗飾演甜蜜夫妻，在幸福離開之後，學著面對悲傷的非一般愛情故事。狩山俊輔導演改編暢銷漫畫的《春心萌動的老屋緣廊》，讓BL漫畫串起傳奇女星宮本信子與日本國民女兒蘆田愛菜的跨世代友誼。《怪獸死了怎麼辦》日本喜劇怪才三木聰的《通往異世界的便利店》，讓飾演落魄電影編劇的成田凌，竟在深山裡的神祕便利店找到創作靈感。
韓國導演丁朱里獲選為坎城影展影評人週閉幕片的《陰影下的她》，再度與裴斗娜合作，揭開當代韓國資本社會下，對勞動者的壓榨與剝削，以及職場上的性別不平等。在坎城影展一種注目單元引起關注的《回到首爾》，由柬埔寨裔法籍導演周戴維在一段從巴黎到韓國的尋根之旅，將歷史文化與個人命運細緻交融，深刻動人。
東南亞影壇也來勢洶洶，包括《就愛斷捨離》泰國鬼才導演納瓦波坦榮瓜塔納利的愛情喜劇《愛情超競速》，巧妙結合競技疊杯與青春愛情，在類型中增添個人哲學，玩出浪漫趣味。還有威尼斯影展金獅獎菲律賓名導拉夫狄亞茲的《浪潮退去之後》，批判獨裁者下的權力濫用與暴行。馬來西亞電影新浪潮代表人物胡明進的《岩龜傳說》，魔幻寫實地融合神話故事、宗教信仰、黑幫動作與女性復仇，獲得盧卡諾影展影評人費比西獎的肯定。
還有兩部精彩伊朗作品，《豬》導演馬尼哈奇奇以驚悚新作《德黑蘭雙面疑雲》入選今年多倫多平台競賽單元，故事描繪一對居住在德黑蘭的夫妻，竟遇到與自己樣貌相同，但性格、身分、階級各異的「另一個另一半」，婚姻因此變調。伊朗導演胡曼薩伊迪代表伊朗角逐奧斯卡的《片場風暴》，讓一名打工的男子意外在電影中飾演希特勒，改變命運的同時，卻也激起人性的罪惡，男主角莫森塔納班德精湛的演出，更讓本片一舉獲得威尼斯影展地平線最佳影片與男演員獎。