批侯友宜把新北市府當競總？藍議員酸：林佳龍打臉林佳龍
民進黨新北市長參選人林佳龍，批評新北市長侯友宜「已經把新北市政府當作自己的競選總部」，並直言已經為難了很多公務員，應該用他的競選總部自己來談自己的競選議題。對此國民黨議員王鴻薇則翻出4年前與盧秀燕打選戰時，曾經要求台中各區區長到鄰里間催票，甚至要求區長「發揮傳教士精神」，到社團、公司企業宣傳政績「做林佳龍的分身」，王鴻薇也直呼「根本就是林佳龍打臉林佳龍。」
王鴻薇表示，林佳龍參選政策被抓包抄襲新北市政府，更有多處被指出是胡亂拼湊、抄襲，不斷秀下限，沒想林佳龍見笑轉生氣，「打不贏侯友宜的市政團隊，就哭喊抗議，還罵侯友宜把新北市府當競選總部。」
王鴻薇也翻出2018年台中市長選舉時，林佳龍與台中各區區長的對話紀錄，反諷林佳龍是不是失憶還是裝傻，當年林佳龍跟盧秀燕競選台中市長時，身為市長的他，還被截圖要區長放下手邊業務，票票入箱，增加五萬票，「侯友宜市政團隊捍衛自己市政，合情合理，林佳龍不能接受，不曉得當年林佳龍直接市府公務員拉票，還有票數要求，該當何罪？」
「綠能你不能，林佳龍跨時空打臉林佳龍市長。」王鴻薇說，競選政見抄襲抓包夠丟臉了，不好好增進自己尋求市民認同，跑出來秀這種下限，「我勸林佳龍你還是留一點面子給自己，再荒腔走板下去，把自己選成一個笑話，這是何必。」