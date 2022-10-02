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2022新北耶誕城X迪士尼11/11開城　台北101跨年煙火卡位

▲板橋2022新北耶誕城X迪士尼打造「雪白之城」，預計11/11(五)正式開城，將迎來史上最長53天狂歡活動。台北101也提前進入跨年倒數的季節，觀景台12/31「高空跨年煙火星光夜派對套票」開賣祭早鳥9折優惠。圖為2020新北耶誕城官方照。（圖／新北市政府觀光旅遊局、2020新北歡樂耶誕城官網）
▲板橋2022新北耶誕城X迪士尼打造「雪白之城」，預計11/11(五)正式開城，將迎來史上最長53天狂歡活動。台北101也提前進入跨年倒數的季節，觀景台12/31「高空跨年煙火星光夜派對套票」開賣祭早鳥9折優惠。圖為2020新北耶誕城官方照。（圖／新北市政府觀光旅遊局、2020新北歡樂耶誕城官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-02 15:31:24

2022新北耶誕城再度攜手迪士尼打造「雪白之城」，預計2022年11月11日正式開城，將迎來史上最長53天狂歡活動至明年1月2日！據了解，除了有迪士尼、皮克斯、漫威英雄、星際大戰等超人氣主題耶誕創意裝置，還結合光雕投影秀、全區絕美燈飾、品牌貨櫃市集及巨星演唱會等，眾多超嗨活動在板橋萬坪親子公園盛大登場。而跨年最重要大台北101煙火，也提前進入倒數階段，台北101觀景台12月31日「高空跨年煙火星光夜派對套票」已於Stage 101及KKday雙平台獨家販售，現在已可享早鳥9折優惠，想搶要趕快。

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萬眾矚目的板橋2022新北耶誕城，今年再度攜手迪士尼把板橋打造成夢幻的「雪白之城」，預計從11月11日正式開城，活動會持續到明年1月2日，迎來史上最長53天狂歡活動。在萬坪親子公園裡，以Disney+ 迪士尼、皮克斯、漫威英雄、星際大戰、國家地理頻道等六大主題，打造超人氣主題耶誕裝置，將創意呈現各大經典角色，讓每個轉角都是驚喜。

2022新北耶誕城除了迪士尼「雪白之城」，還將結合光雕投影秀、全區絕美燈飾、品牌貨櫃市集及巨星演唱會等狂歡活動，一起嗨爆新北耶誕城。Funtasty有趣市集已在粉專上透露，今年開幕第一週主題為「童趣嘉年華」，將嚴選符合童趣主題的質感美食與飲品、以及風格選物與文創手作進駐市集；遠東百貨MegaCity板橋大遠百也預告將有超厲害的主題活動。每年必拍的地標「竹筍」，又將有什麼新造型？讓人實在好期待。最新完整資訊將於10/21新北市政府記者會後曝光。

而國際年度盛事台北101跨年煙火，也提前進入倒數的季節，台北101觀景台12/31將打造「與煙火最近的距離」，可於89樓觀景台高空場域、由建築體內向外的與眾不同角度，沉浸式體驗煙火的震撼與感動。12月31日當晚10時至明年元旦凌晨1時，僅此一晚的「高空跨年煙火星光夜派對」，將能享受DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，在大台北無敵夜景與零距離高空煙火中，迎接2023年。

「高空跨年煙火星光夜派對套票」已於Stage 101及KKday雙平台獨家開賣，11/31前購買可享早鳥優惠價1,800元／人（售價2,000元/人），憑券可享星光酒吧飲品一杯及深夜食堂餐點一份（限量800人）。其中，台北101線上線下OMO平台STAGE 101的線上付款，不僅可使用信用卡、101PAY或街口支付，還可搭配電子抵用券、購物金、電子禮券做消費折抵。

▲台北101跨年煙火進入倒數的季節。（圖／台北101提供）
▲台北101跨年煙火進入倒數的季節。（圖／台北101提供）
▲台北101觀景台夜景。（圖／台北101提供）
▲台北101觀景台夜景。（圖／台北101提供）

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