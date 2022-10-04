開學眼科近視複檢暴增！「2方式」矯正還有機會免戴眼鏡
開學後學校陸續進行健康檢查，過去幾年受到疫情影響加入了數位學習，孩子習慣近距離且長時間使用手機、電腦、平板，暑假過後眼科診所就出現收假症候群的「惡視力」，不少學童近視度數激增。合安眼科診所院長吳昱愷醫師表示：「小朋友在2個月內近視暴增300度，已經司空見慣！」開學過後不少家長都收到孩子要複檢視力的回條，也因此讓眼科診所在開學後每天大排長龍。吳昱愷醫師臨床上觀察，開學過後至少會比平日增加5成，甚至多出1倍的看診人潮，大多都是學童在暑假期間因為近距離用眼過度，導致睫狀肌過度收縮而麻痹，使得眼睛度數暴增，雖然很多都是「假性近視」，但醫師也提醒：「假久了，眼睛軸長被拉長，就會變成真的近視，屆時就回不去了！」
但真假近視怎麼判斷到底是假性近視還是真的近視？吳昱愷指出，真近視就是眼睛軸長被拉長了不會恢復。而假性近視，就是眼睛的睫狀肌收縮產生的近視，假性近視通常點完散瞳劑後，睫狀肌放鬆之下就會恢復原本的視力，「如果點完了散瞳還是近視，那就是真的近視。」
吳昱愷指出，目前眼科研究報告確定是有效矯正方式有「點散瞳劑」和「周邊離焦」兩種方式。「點散瞳劑」主要是幫助睫狀肌的麻痺達到放鬆，但如果視力在0.7以下，除了點散瞳建議還需要配戴眼鏡，讓視力維持在可以隨時清晰的狀態下，避免睫狀肌過度緊繃。
「有些家長會擔心戴眼鏡後就回不去，甚至會刻意降低度數，但沒有確實矯正，反而是造成視力越來越深的主因！」吳昱愷提醒，過去散瞳劑不普遍，無法確實讓眼睛的肌肉放鬆，無法控制近視，現階段點散瞳才是治療的主力，戴眼鏡只是輔助已經近視的小孩可以隨時看清楚，避免繼續惡化！
第二種方式為「周邊離焦」，讓眼睛正中間看出去是1.0，但周邊做離焦，藉此避免眼睛軸長生長控制近視。目前矯正的方式有兩種，分白天和晚上，晚上配戴為「角膜塑型片」，需要在晚上配戴6-8小時，白天上學前就拿下。另一種為白天配戴的「近視控制日拋鏡片」，有點類似隱形眼鏡，白天配戴10~15小時，睡前不用清潔直接丟棄即可，可以搭配低低濃度散瞳劑使用，更能控制。