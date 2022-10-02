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招認整型！筠熹曬10年前嫩照　霸氣喊：誰出生胸部就很大

▲筠熹曬出10年前去日本的照片（右圖）作對比，招認動了微整型。（圖／翻攝自筠熹IG）
▲筠熹曬出10年前去日本的照片（右圖）作對比，招認動了微整型。（圖／翻攝自筠熹IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-02 13:35:192022-10-02 14:05:05

樂天桃猿啦啦隊的成員筠熹，2012年以「天氣女孩」（Weather Girls）的身分在日本出道、發行單曲，當時頗有人氣，解散後她成為啦啦隊成員，時隔10年，近日重返日本球場表演，似乎感觸頗深，昨（1）日在IG發文表示心境變化超級大，自嘲是「打不死的蟑螂」，不管被丟到哪裡都可以活得很好，也坦言有微整形，打雷射、填玻尿酸，都是為了讓自己變美。

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▲筠熹在天氣女孩的身分叫做「嗨奬」，相當青澀甜美。（圖／翻攝自筠熹IG）
▲筠熹在天氣女孩的身分叫做「嗨奬」，相當青澀甜美。（圖／翻攝自筠熹IG）
筠熹表示，加入啦啦隊後，很多朋友、粉絲不諒解，但自己沒有後悔過，遇到酸民批評她改名、長相改變，她笑稱以前名字叫「嗨獎」，也經常被叫錯，更主張長相會因為打扮、化妝改變，「我也不否認微整，打打雷射、填填玻尿酸，這些對現在大家來說都很正常，看看你家隔壁阿姨，巷口你會一直盯著看的妹妹，哪一個人不是為了讓自己變漂亮在努力」，還要網友照鏡子看看自己，「你跟你小時候長一樣嗎？小時候誰出生鼻子就很挺，誰一出生胸部就很大？」

▲中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」副隊長筠熹。（圖／筠熹IG）
▲筠熹加入中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」後擔任副隊長。（圖／筠熹IG）
今年邁向34歲，筠熹剛過完生日，她自認一直努力維持體態，正常工作、表演、保養、賺錢，是一個默默付出、扛起很多事情的人，原本想打生日感謝文向支持者致謝，結果又變成感性文，「我真的老了啊，但是不行嗎？」筠熹難得抒發心情，釣出一群同隊的啦啦隊女神附和，琳妲說：「妳很吵我還是愛妳啊！」陳怡叡：「喜歡你的知世故而不世故！生日快樂鄰居」；穎樂也支持她：「做自己不做作又大方，你超棒，支持你」！

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