運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看 本尊神到了
近年來健身風氣愈來愈興盛，為了強健體魄、維持體態，許多人會利用空閒時間到健身房或從事像是騎單車、爬山等戶外運動。對此，時常在臉書發文的加拿大碳纖維車架品牌「ARGON18.taiwan」，近日因為一張「女模特兒穿單車褲」的照片爆紅，網友紛紛留言，「我眼睛被吸過去了」、「太美了，極品」、「這褲子......」。
「ARGON18.taiwan」經常在臉書粉專宣傳自家產品，上月22日一篇貼文意外獲得1.6個讚，近1800個留言，只見照片中的女模特兒長相甜美，頭戴安全帽，上身穿白色緊身車衣，下身則穿綠色單車褲，螞蟻腰和迷人曲線超吸睛，但車褲的設計疑似太貼身，也使駱駝蹄「腫一包」，讓人看了不免「尷尬癌」發作。
貼文一出，已有1.6萬個讚，讓小編驚呼「等等.....這篇怎麼直接爆棚」，網友紛紛留言稱讚「太美了，極品」、「水喔～身材真好」、「我眼睛被吸過去了」、「很美」、「車線工整！沒有歪斜，品質不錯」、「我承認我有放大看」、「你各位好好放大檢視幫忙廠商看看車縫線是否整齊」、「我不小心放大看了看細節部分」、「我放大一直看」、「健康美」、「車？哪裡有車？」、「這個曲線，漂亮」。
但也有不少網友表示，「我只看到一個蹄，其他都很模糊……我應該是要去看眼科了…」、「我覺得褲子好尷尬」、「她不尷尬，尷尬的就是別人」、「好大一包」、「這褲子只能說要穿出門真的需要很大的勇氣….又在一次證實了『只要自己不尷尬，尷尬的就會是別人』」、「要能穿這件，也是要下很大的決心啊！恥度爆表」，對此，小編也回應「因為這是車褲喔，明白了嗎？裡面縫的是襯墊」。
此外，還有網友神出該名正妹，她其實是位韓國網紅，名字叫做「향라이더／Hyangrider」，時常透過IG分享騎單車的美照，是個單車愛好者，在IG坐擁7.4萬名粉絲，頗有人氣。（編輯：郭佩蓉）