打造港都獨特流行風貌　「青搖快遞」潮流派對正式登場

高雄市政府青年局於棧五庫舉辦「青搖快遞」潮流派對，青年局局長張以理於活動中驚喜現身，在時尚服裝台登場走秀，為派對增添光彩。張以理表示，該活動藉由多元形式，集結在地時尚、藝術、音樂及飲食文化，打造高雄無可取代的流行風貌，讓年輕人天馬行空的創意能夠恣意揮灑，也為青年潮流文化注入新鮮活力。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲隨性 Random 喚醒現場觀眾內心的龐克、金屬搖滾之魂。(圖／高市府青年局提供)「青搖快遞」以喜劇相聲炒熱氣氛作為開場，博得滿堂彩；透過DJ秀及樂團「四枝筆 Four Pens」、「隨性 Random」及「槍擊潑辣 Guntzepaula」演出，充分展現港都特有的生命力，讓樂迷們同時感受聽覺與視覺雙重震撼；派對重頭戲是與「JUST IN XX」設計師品牌聯手，將派對打造成一場結合時尚與潮流的沉浸式服裝大秀，為現場觀眾獻上獨一無二的視覺盛宴；並邀請台派餐飲品牌，讓賓客在音樂節奏中舞動港都之際，體驗本土文化的熱情與風味。 ▲時尚品牌御用 DJ CODE 現身打碟，將氣氛帶到最嗨、炸翻全場。(圖／高市府青年局提供)青年局表示，從小漁村躍升為國際港埠，港口可謂是高雄的城市靈魂，從昔時存放貨物的倉庫聚落，到現今成為匯集藝文產業的文化特區，這樣的發跡與轉型，彷彿映照了高雄發展的歷史縮影。本次活動將碼頭倉庫原有的機能轉化為展現高雄青年文化的舞台，翻轉港都青年潮流的過去、現在與未來，激盪出跨越年齡與媒介的熱烈火花。「青搖快遞」潮流派對第二場將於10月8日舉辦，屆時將延續青春熱情與能量，讓到場賓客皆能享受這趟歡樂的文化盛宴，親身體驗與感受高雄的潮流文化的無限可能，歡迎民眾報名參加。一再操作浮屍議題 綠營候選人怒嗆可以回歸市政討論最強志工3Q陳柏惟陪同掃街 陳建良盼為選戰注入新活力 高市「孕婦產檢交通乘車券」 即日起於產檢院所直接發放高鐵站前首排「芳崗高鐵棧」 市集、音樂打造理想生活