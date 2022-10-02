3度同台造勢　蘇貞昌：4年前的政見林佳龍來實現

民進黨新北市長候選人林佳龍今（2）日到新莊參加由立委吳秉叡舉辦的秉友會萬人登山活動，行政院長蘇貞昌也第3度同台造勢，拉著林佳龍的手向現場民眾尋求支持，致詞時指出現在許多基礎建設都是自己當年打下的基礎，包括這幾天新北市政府廣告中的漁人碼頭與新莊副都心等，4年前失敗站在吉普車上謝票，沒有忘記大家栽培，感慨當時年長者盼望的假牙政策至今仍然落空，呼籲大家票投林佳龍，讓「蘇貞昌的政見、林佳龍來實現」，為新北市民做事。
蘇貞昌表示，林佳龍學識極佳、創意無限，溝通誠意極佳，包括基隆捷運延伸汐東線他也奔波再三，四個縣市溝通完備才得以進行，他也強調自己輔選全台跑透透，今天來登山也象徵大家共同努力，要支持林佳龍、肯定吳秉叡。蘇貞昌說，林佳龍是蔡英文總統特別徵召，看到現場重陽登山萬人聚集的熱烈就可以知道大家的期待，一起支持新北大翻新讓林佳龍帶來改變。
林佳龍受訪時表示，自己是蘇院長「有政府會做事」團隊，先前在交通部長任內都在蘇院長的領導之下，支持許多包括給新北市的建設預算，如基隆捷運延伸汐東線、淡江大橋連結關渡新橋解決淡北道路雙北間的問題，還有林口交流道等五大交流道匝道的打通，並因為有蘇院長的支持，把新北市的事當成中央政府的事，在蔡英文總統及黨的徵召下，團隊團結一心、士氣高昂，對於新北是未來要大翻新的政策，行政院都非常很支持，包括自己提出的「溪北捷運」，這不是侯市府說的一小段「輕軌」，是要讓捷運路網更完整，並讓板橋、新莊、三重區串連在一起，成為新的都市核心區，強調跟當初自己擔任交通部長時同意提案單位新北市府立場不同，如果自己當市長就會提中運量的「溪北捷運」。
林佳龍也重申，自己在規劃政策時看過4年前蘇院長參選新北市提的政見，每一樣自己都很想實現，尤其是65歲以上長者補助免費裝假牙政策，這個全台灣很多城市都有執行了，唯獨新北市只有補助長者塗氟，但很多長輩牙齒都沒有了如何塗氟？呼籲對手要有同理心。