注意！「3天內預約打次世代疫苗」是假的　疾管署：勿點

指揮中心另說明，Moderna次世代雙價疫苗，已於今（2022）年9月24日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種，並將於本（10）月3日起開放第二階段，醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者接種。另預約COVID-19疫苗接種請參考疾管署官網COVID-19疫苗接種院所專區，並至各縣市公布之COVID-19疫苗接種合約醫療院所預約。
指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、內政部及地方衛生局等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。