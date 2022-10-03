日本「這道名菜」竟是台灣沒有的台灣菜？背後由來網看呆
終於可以去日本吃拉麵！睽違3年終於解除邊境禁令，不僅可以自由進出國門，旅行社禁團令也解除，國人想往外飛的心再也關不住。不過相隔近3年，不見得大家都熟知日本的變化，日本台灣交流協會自疫情前就持續為大家更新日本小知識，即使疫情以來也沒有停歇，讓閉關在台灣的民眾也可以掌握第一手日本知識。近日日台交流會小編就分享了「台灣沒有的台灣料理」，包括台灣拉麵跟台灣乾拌麵，沒想到背後故事竟是「日本人想模仿但蹦出新料理」！眾人看完小故事紛紛直呼：「我吃的原來是台灣味！」
「日本台灣交流協會」臉書小編經常發文和各位哈日族們聊日本小趣事，這回聊道「日本限定！台灣沒有的台灣料理」，一個是台灣拉麵、另一個是台灣乾拌麵，讓眾人相當好奇。小編說道：「要了解這兩種麵的由來，需要先從台灣拉麵說起~。」原來台灣拉麵是從「台南擔仔麵」發展而來，「台灣拉麵誕生於1970年左右，由一位從小在日本長大的台灣人所發明，在某次回到台灣時品嘗到擔仔麵，萌生了將擔仔麵引進日本的念頭。」這位在日台灣人回國後果然致力復刻擔仔麵，不料都未果，最後經歷不斷失敗與調整，誕生了現在名古屋熱銷佳餚「台灣拉麵」。
有了台灣拉麵後，各家餐廳爭相模仿想復刻出這個「熱銷密碼」，沒想到又蹦出另一種滋味「台灣乾拌麵」！日本人將麵條同樣使用了辣味肉燥，並放入韭菜、蒜末、蔥末、鰹魚粉、生蛋黃等配料，攪拌後一起吃，「辛嗆的口味衝擊味蕾，受到許多人的喜愛，拌入少許白飯，又是另一番風味。」在日本同樣受到當地人深深喜愛。
看完這兩則小故事，網友們紛紛驚呆下巴，「我超愛台灣拉麵擔擔麵」、「好特別」，也有資深哈日族跳出補充：「日本的『台灣咖哩』，台灣也沒有。」也有不少人大讚跟台灣擔仔麵一樣好吃，直呼：「下次去日本一定要吃！」