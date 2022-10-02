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陳致中競總成立邁媽是神秘嘉賓　陳致中為鄉親再服務4年

▲高雄市議員陳致中與市長陳其邁小港區聯合競選總部成立，陳其邁的母親陳辜美貴特別以神秘嘉賓的身分替市議員陳致中站台，並送上好彩頭祝其順利當選。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)
▲高雄市議員陳致中與市長陳其邁小港區聯合競選總部成立，陳其邁的母親陳辜美貴特別以神秘嘉賓的身分替市議員陳致中站台，並送上好彩頭祝其順利當選。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-02 19:30:00

高雄市議員陳致中競選連任，今(2)日語市長陳其邁的小港區聯合競選總部盛大成立，除了多位立委、議員到場力挺，極少出現在公眾場合的太太黃睿靚也特別也現身熱情一雙手一雙手地握請託選民，市長陳其邁的媽媽陳辜美貴也罕見以神秘嘉賓出現在陳致中總部成立會場為陳致中加油打氣。陳致中也拜託選民讓自己能再為鄉親拚四年。

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▲成立大會最後所有支持者與陳致中手拉手展現團結氣勢，希望一路衝進議會。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)
▲成立大會最後所有支持者與陳致中手拉手展現團結氣勢，希望一路衝進議會。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)
陳致中今成立與陳其邁的聯合競選總部，多位在地立委和議員均到場力挺，場面盛大。太太黃睿靚也特別穿上陳致中競選T恤搭配牛仔裙穿梭在人群之中，一一與支持者們握手。由於陳其邁行程滿檔，特別請出母親陳辜美貴當分身。

▲場內外所有支持者高舉文宣表達對陳致中的支持。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)
▲場內外所有支持者高舉文宣表達對陳致中的支持。(圖／記者郭凱杰攝,2022.10.02)
除了陳辜美貴外，挺扁大將、前議員鄭新助也穿著袈裟到場力挺，鄭新助說，自己這次擔任陳致中的總幹事，過去他當總幹是的人全部都是當選，陳致中是前總統陳水扁的兒子，打選戰卻打得如此辛苦，自己相當心疼，希望大家力挺陳致中，讓他能夠連任為民服務。陳致中在前鎮小港深耕多年，爭取各項建設和路平，獲得當地里長的肯定，紛紛現身力挺。

陳致中表示，為均衡高雄南北發展，他向市府爭取南高雄東西向軌道建設及納入高雄整體路網。任內長期關注大林蒲遷村、觀光、公托、公幼增班、寵物醫療糾紛調處專責單位、鄰長意外團體險、警察超勤加給等議題，要求市府重視及推動。

陳致中也強調，我們依靠的就是基層，所有鄉親長輩草根的的力量，但是我們絕對很努力，我們和市長一樣市長說他2年拚4年，我們也是一天拚2天的工作。

陳辜美貴致詞時說，自己看著陳致中長大，「那麼好的人才南漂來高雄，希望大家牽成」，只有議員全上陳其邁做市長才會更順利，議員在議會也會好好監督、協助市政推動。希望大家不分黨派齊心為高雄努力，讓高雄成為典範。

陳辜美貴也表示，陳致中讓他很感動的地方是，有一次吃飯時問他吃飽，吃得飽身體才健康，讓他對這位年輕人另眼相看，陳辜美貴認為，陳致中他非常尊敬長輩對長輩，對年紀大的人特別有禮貌。陳辜美貴也不忘推銷陳其邁說，外地人來當市長，做完就跑到沒半個人影，陳其邁在高雄長大有幸替市民服務，一定拚到底不愧市民期望。

今天民進黨展現大團結氣勢，正國會推薦的市議員黃文志、韓賜村、陳明澤、陳慧文等人全員到齊，立委趙天麟、許智傑、林岱樺、賴瑞隆也都出席支持。

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