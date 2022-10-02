陳致中競總成立邁媽是神秘嘉賓　陳致中為鄉親再服務4年

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除了陳辜美貴外，挺扁大將、前議員鄭新助也穿著袈裟到場力挺，鄭新助說，自己這次擔任陳致中的總幹事，過去他當總幹是的人全部都是當選，陳致中是前總統陳水扁的兒子，打選戰卻打得如此辛苦，自己相當心疼，希望大家力挺陳致中，讓他能夠連任為民服務。陳致中在前鎮小港深耕多年，爭取各項建設和路平，獲得當地里長的肯定，紛紛現身力挺。
陳致中表示，為均衡高雄南北發展，他向市府爭取南高雄東西向軌道建設及納入高雄整體路網。任內長期關注大林蒲遷村、觀光、公托、公幼增班、寵物醫療糾紛調處專責單位、鄰長意外團體險、警察超勤加給等議題，要求市府重視及推動。
陳致中也強調，我們依靠的就是基層，所有鄉親長輩草根的的力量，但是我們絕對很努力，我們和市長一樣市長說他2年拚4年，我們也是一天拚2天的工作。
陳辜美貴致詞時說，自己看著陳致中長大，「那麼好的人才南漂來高雄，希望大家牽成」，只有議員全上陳其邁做市長才會更順利，議員在議會也會好好監督、協助市政推動。希望大家不分黨派齊心為高雄努力，讓高雄成為典範。
陳辜美貴也表示，陳致中讓他很感動的地方是，有一次吃飯時問他吃飽，吃得飽身體才健康，讓他對這位年輕人另眼相看，陳辜美貴認為，陳致中他非常尊敬長輩對長輩，對年紀大的人特別有禮貌。陳辜美貴也不忘推銷陳其邁說，外地人來當市長，做完就跑到沒半個人影，陳其邁在高雄長大有幸替市民服務，一定拚到底不愧市民期望。
今天民進黨展現大團結氣勢，正國會推薦的市議員黃文志、韓賜村、陳明澤、陳慧文等人全員到齊，立委趙天麟、許智傑、林岱樺、賴瑞隆也都出席支持。