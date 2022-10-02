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印尼足球賽失控！球迷爆衝突、警方投催淚彈　至少174死

▲印尼足球聯賽場上爆發嚴重衝突，雙方球迷推擠與警方投擲催淚瓦斯彈使場面更加混亂，當局表示一共127人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼足球聯賽場上爆發嚴重衝突，雙方球迷推擠與警方投擲催淚瓦斯彈使場面更加混亂，當局表示一共127人喪生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-02 15:04:272022-10-02 16:04:12

印尼當局宣布昨（1）日晚間在足球甲組聯賽後，激憤的球迷們闖入球場互相推擠，警方在發射催淚瓦斯鎮暴下，現場發生人群踩踏意外，當局更證實在嚴重推擠踩踏的混亂下，現場一共造成127人死亡、180人受傷。

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*更新時間 16:00 印尼總統佐科威下令徹查，並在調查結束前暫停所有頂級足聯比賽。死亡人數增加到至少174人，成為全球體育場死傷最慘重的事件之一。

昨晚位於東爪哇（East Java）瑪琅市（Malang）的坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium），因地主球隊阿雷瑪（Arema FC）以2比3的比數輸給對手泗水帕斯巴亞（Persebaya Surabaya）。根據印尼警方說法，地主隊球迷一時無法接受20多年來第一次輸給死對頭，因此在輸球後闖入球場，衝突爆發當時泗水帕斯巴亞球員立刻離開現場，但不少還留在場上的地主球隊阿雷瑪隊員仍捲入這場衝突中。

警方將此事件定調為「暴亂」，並指出昨日警方已在衝突現場第一時間進入場內揮舞警棍驅散民眾，說服球迷回到看台上，但在2位警察被打死後決定動用催淚瓦斯驅離，不過卻也因為嗆鼻煙霧造成現場民眾呼吸困難，大量推擠、逃竄與踩踏意外同時發生，部分媒體表示數名球迷因呼吸困難而在現場昏倒，深夜更已經有數人因踩踏意外死亡。

▲印尼足球聯賽場上爆發嚴重衝突，雙方球迷推擠與警方投擲催淚瓦斯彈使場面更加混亂，當局表示一共127人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲鎮暴警方一度揮舞警棍、投擲催淚彈驅趕民眾。（圖／美聯社／達志影像）
綜合《路透社》與《衛報》等外媒報導，東爪哇警察首長阿芬塔（Nico Afinta）發表聲明指出，這起事故中目前180人受傷，至少127人死亡，其中2人是警察。有34人死在體育場內，其餘則在醫院身亡。瑪琅區衛生局局長威久尤（Wiyanto Wijoyo）則表示喪生原因除了推擠踩踏，還包含窒息，受傷的百餘人則分散轉診到當地不同的醫院。

印尼足球協會（PSSI）宣布停賽一週，並禁止阿雷馬在本賽季舉辦主場比賽，各相關單位將深入調查這起大規模致命事故。印尼甲組聯賽主席陸基塔（Akhmad Hadian Lukita）則對此事表達「深深遺憾」，印尼政府也為這起事故道歉，並承諾會調查踩踏事件的相關情況。

此外，《紐約時報》報導中提到在印尼足球賽經常發生衝突暴力行為，部分球迷俱樂部中還會有核心指揮人物，因此鎮暴警察、閃光彈等安全措施是很常見於印尼足球賽場上的。
 

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