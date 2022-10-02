印尼足球賽失控！球迷爆衝突、警方投催淚彈　至少174死

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昨晚位於東爪哇（East Java）瑪琅市（Malang）的坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium），因地主球隊阿雷瑪（Arema FC）以2比3的比數輸給對手泗水帕斯巴亞（Persebaya Surabaya）。根據印尼警方說法，地主隊球迷一時無法接受20多年來第一次輸給死對頭，因此在輸球後闖入球場，衝突爆發當時泗水帕斯巴亞球員立刻離開現場，但不少還留在場上的地主球隊阿雷瑪隊員仍捲入這場衝突中。
警方將此事件定調為「暴亂」，並指出昨日警方已在衝突現場第一時間進入場內揮舞警棍驅散民眾，說服球迷回到看台上，但在2位警察被打死後決定動用催淚瓦斯驅離，不過卻也因為嗆鼻煙霧造成現場民眾呼吸困難，大量推擠、逃竄與踩踏意外同時發生，部分媒體表示數名球迷因呼吸困難而在現場昏倒，深夜更已經有數人因踩踏意外死亡。
綜合《路透社》與《衛報》等外媒報導，東爪哇警察首長阿芬塔（Nico Afinta）發表聲明指出，這起事故中目前180人受傷，至少127人死亡，其中2人是警察。有34人死在體育場內，其餘則在醫院身亡。瑪琅區衛生局局長威久尤（Wiyanto Wijoyo）則表示喪生原因除了推擠踩踏，還包含窒息，受傷的百餘人則分散轉診到當地不同的醫院。
印尼足球協會（PSSI）宣布停賽一週，並禁止阿雷馬在本賽季舉辦主場比賽，各相關單位將深入調查這起大規模致命事故。印尼甲組聯賽主席陸基塔（Akhmad Hadian Lukita）則對此事表達「深深遺憾」，印尼政府也為這起事故道歉，並承諾會調查踩踏事件的相關情況。
此外，《紐約時報》報導中提到在印尼足球賽經常發生衝突暴力行為，部分球迷俱樂部中還會有核心指揮人物，因此鎮暴警察、閃光彈等安全措施是很常見於印尼足球賽場上的。