69歲曾志偉激吻26歲嫩模！極樂生日趴曝光 網虧：爺孫戀
69歲港星曾志偉8月染上新冠肺炎，盛傳病情嚴重，連說話都很痛苦，如今已經恢復生龍活虎的模樣，活躍於各種派對、聚會，他最近現身為馬來西亞一名26歲辣模黎峇菈（Lebara）的生日趴上，開心為壽星慶祝唱歌，甚至在吃蛋糕許願環節，緊摟女伴一起吹熄蠟燭，隨即和女方公開嘴對嘴接吻，熱情之舉非常熟練，影片流出後讓女主角瞬間暴紅！
相差43歲的忘年之交，在公眾場合親吻，吸引港媒目光，女主角身分也被起底，原來擁有一頭長髮、濃眉大眼的她是名身高180公分的模特兒，足足比曾志偉高了21公分，曾拍攝飾品廣告，名氣不高，卻是香港商業界、體育界名人余錦基的乾女兒，因此人脈廣闊，經常出入富豪飯局和遊艇派對。
外表性感火辣的她，在社群平台發文相當幽默，經常拿金錢開玩笑，也熱愛分享五光十色的社交生活，她在IG曬出慶生影片，開心生日趴上有許多朋友為她唱生日快樂歌，並發文表示：「今年能和獎門人（曾志偉）一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」
不過，她和曾志偉那一吻，並非被強吻，而是表情愉悅、主動湊上雙唇，顯然雙方關係非比尋常，但年齡差距之大，引起網友關切，有人虧她「爺爺對孫女的愛」、「金主爸爸」、「看這個女的很熟了，都直接準備嘴對嘴」、也有人提醒她小心，「要保護自己，要小心曾先生」、「我的女神，你怎麼會給他親了」、「這麼快就忘了藍潔瑛事件」。