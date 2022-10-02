NBA／再度嗆聲2K　K湯：請馬上修改我的三分能力值

「衛冕軍」金州勇士近期正在日本打季前賽，此前「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson剛在一場三分球大賽中取得勝利，而Thompson也趁機再次呼籲2K總裁Ronnie盡速修改他在遊戲中的三分能力值。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在新的2K遊戲中，Curry的三分能力值高達99，幾乎封頂，也是聯盟所有選手中最高的；Thompson此數值為88和多名選手並列第二，不過他對此卻相當不滿，要求2K要給自己多一點尊重。雖然Ronnie此前也回應表示，這樣的設定並非對Thompson不尊重，而是由於要凸顯Curry恐怖的外線能力。但對此後者卻並不買單，一直認為這款遊戲針對自己。這次在比賽中和好搭檔一同奪勝之後，Thompson再次放話：「我現在的運動能力比不過年輕人了，但我的投籃從不會失準，Roonie請你馬上修改我的2K三分能力值。」而一旁的Curry聽到此話之後也不禁笑了出來，而Ronnie也很識相，晚些時候就將自己個人社群網站上的照片改成了Thompson的頭像了。電競／臨危受命助BYG取勝 Liang：上來調整一下氣氛羽球／擊退名將Marin！宋碩芸挺進決賽 將爭生涯首冠網球／生涯最強的對手是誰？喬帥坦言是「蠻牛」NadalNBA／灰熊2年8億續約「海王」Adams 禁區戰力依舊雄厚