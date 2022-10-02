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疫後留才利器！企業善用員工福利信託　增求才籌碼創雙贏

▲疫後留才利器，銀行提醒企業可善用員工福利信託，增加求才籌碼，累積企業無形資產。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲疫後留才利器，銀行提醒企業可善用員工福利信託，增加求才籌碼，累積企業無形資產。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

記者顏真真／台北報導

2022-10-02 16:01:18

根據主計總處統計，2021年是過去20年來最缺工的一年，各業中以工業職缺率3.92%最高，職缺達11萬9000人，又以半導體業缺工現象最嚴重。高薪的半導體業，為何人才流動率大？除了高工時，近年日趨多元的科技產業，如5G、電動車、綠能等也讓人才有更多的職涯選擇，員工流動頻繁，也讓產業發展前景蒙上一層隱憂。如何營造員工對公司的歸屬感，進而達到留才目的，已成為各大企業核心戰略目標。銀行提醒企業，員工福利信託可作為薪資結構調整的替代方案，增加求才、留才籌碼，厚植企業實力。

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所謂「員工福利信託」，就是公司為留住人才並提升企業向心力，以成立信託的方式，協助員工累積個人財富的信託類型，包括「員工持股信託」與「員工福利儲蓄信託」2個類型，其中「員工持股信託」，以每月提撥的信託資金（包括薪資提存金及公司獎助金）的投資方式，用以投資自家公司股票；而「員工福利儲蓄信託」的投資方式除了自家公司股票外，還包括國內外基金或其他國內外有價證券等。

華南銀行就建議，企業可善用「員工持股信託」或「員工福儲信託」機制，由員工組成「員工福利信託委員會」，約定每月自其薪資所得中提存一定金額（員工提存金），企業相對提撥一定金額予參加員工作為獎勵（公司獎勵金），經由委員會統一交付至信託專戶後，定期定額投資於企業的股票或基金商品，並依約定的目的為管理運用及返還，協助規劃員工的退休離職生活。

另一方面，持股信託也能加入限制員工離職的條款，如果員工在限制年限內離職，就只能在信託帳戶內提領到部分金額，藉此鼓勵員工在公司內實現長遠人生價值。

中信銀行則統計至今年6月底，保管的員工福利信託資產以本金計算逾新台幣1000億元，若依市值計算則近新台幣1900億元，超過50%的市佔率，而過去中信銀行每年新承作的員工福利信託案件以電子業企業占多數，但今年新承作的員工福利信託案件，約6成企業為非電子業企業，顯示非電子業企業積極重新審視薪資結構，以因應人力轉移之趨勢。

中信銀行也建議，非電子業企業可提供公司獎勵金，搭配員工福利信託制度，等同於對員工加薪，或者可實施股權獎酬工具，結合持股約定及信託機制，達到求才及留才目的，非電子業企業亦可採用給予員工認購庫藏股結合持股約定及信託機制，如某製造業上市公司實施庫藏股轉讓員工計畫，公司提供獎勵金協助員工認購庫藏股，員工將認的購庫藏股票交付信託保管後可分年取回股票，使公司獎酬資源確實發揮效益，員工認購股票後繼續留在公司打拚。

此外，中信銀行觀察發現，上市櫃公司獲利分紅時，目前仍有近9成企業偏好發放員工酬勞現金，主要理由為作業流程簡便，不因發行新股而稀釋股東權益，但給予員工股權的激勵效果大於現金。

因此，中信銀行建議企業可就盈餘撥出部分比例，提供一次性獎金做為獎酬員工當年度的績效表現，同時鼓勵員工自提部分獎金，透過員工持股信託機制自市場買進股票持有，並約定分年返還股票條件，符合不膨脹股本及留才需求，如某連續20年獲利的主機板大廠，原以現金形式發放年度獎金，但公司認為股權激勵效果較高，今年改以獎金結合持股信託機制自市場買進股票，以增加經理人的持股比例，達到留才目的。

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