千位中醫師挺蔡其昌　期盼為民把脈、針砭時事

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蔡其昌表示，自己一路以來都跟中醫界站在一起，過去協助中醫師解決許多問題、爭取權利，中醫界沒有顏色、也沒有政黨，但是願意挺會做事的人，所以今才有這麼多人願意站出來挺蔡其昌。
蔡其昌指出，早期中醫師連開血液檢查、X光都無法，中醫研究所也不是找中醫師當所長，這些都是自己無法理解的事情，從那時候開始，他不斷為中醫界發聲，因為中醫在台灣的醫療體系也應該有發展的機會。過去也不知道自己有機會參選台中市長，感謝大家的支持。這次疫情期間的清冠一號讓大家感到非常安心，中醫師得到國人的重視、也得到大家的支持，連自己確診期間也都是靠著清冠一號的治療，而中醫師全聯會就在我的辦公室，我與中醫師一路以來都是好夥伴。
蔡其昌說，雖然自己每天都沙啞，但是選市長必須走出去了解基層、理解市民的問題，把這場選舉當成對市民很重要的承諾，要讓台中變成生活首都，他也再次提到自己的「台中十大建設」，一定會讓捷運藍線在四年內動工，同時核定四條捷運路線，形成台中的捷運路網。
台中也要推動四年內興建八千戶社會住宅及擴大租屋補貼、成立專責的青年事務局、統籌創業跟就業，將這座城市變成最吸引年輕人居住的地方，同時長者福利只多不少，並且要做得更好，他也承諾當選後將擴大敬老卡的額度及使用範圍，照顧所有台中的大人、小孩，一起努力讓台中成為更宜居的城市。
衛福部長薛瑞元提到，中醫藥發展法的通過，其昌副院長蔡其昌是幕後的推手，近期清冠一號限縮的案件，蔡其昌也為了保障中醫師還有所有使用中藥的民眾權利，不斷與蔡英文總統及政府相關單位協調。這些日子以來，台灣的疫情逐漸趨緩，在10月13日就要解除邊境管制，這意味著三年來政府有效率的克制疫情的發展，讓大家能夠回到正常的生活，在全世界能夠做到這個程度的國家，只有台灣。
中醫師挺其昌後援會總會長柯富揚說，中醫界的朋友們前來支持蔡其昌，在中醫藥發展法三讀過程中，副院長蔡其昌在立法院不斷奔走，過去還有血液、X光檢查、中醫師總量管制的法案，這次疫情期間清冠一號限縮的過程中，一直以來也是蔡其昌跟所有的中醫師站在一起，在立法院為中醫師爭取權利。也在第一時間想辦法為解決問題，這樣的人才我們應該要讓他進入台中市政府。