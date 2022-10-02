千位中醫師挺蔡其昌　期盼為民把脈、針砭時事

民進黨台中市長候選人蔡其昌，今 (2) 日舉辦「中醫師挺其昌後援會」成立活動，繼醫界後援會致贈聽診器，要讓蔡其昌診治台中，以及藥事團體後援會要對停滯的市政「對症下藥」外，今中醫師後援會總會長柯富揚也特別準備脈枕跟針灸針盒致贈給蔡其昌，超過千位中醫師加入，期盼行動市長能「為民把脈、針砭時事」，加速台中的城市發展。衛福部長薛瑞元也特別到場支持，不分中、西醫藥界皆紛紛成立後援會。

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蔡其昌表示，自己一路以來都跟中醫界站在一起，過去協助中醫師解決許多問題、爭取權利，中醫界沒有顏色、也沒有政黨，但是願意挺會做事的人，所以今才有這麼多人願意站出來挺蔡其昌。

蔡其昌指出，早期中醫師連開血液檢查、 X 光都無法，中醫研究所也不是找中醫師當所長，這些都是自己無法理解的事情，從那時候開始，他不斷為中醫界發聲，因為中醫在台灣的醫療體系也應該有發展的機會。過去也不知道自己有機會參選台中市長，感謝大家的支持。這次疫情期間的清冠一號讓大家感到非常安心，中醫師得到國人的重視、也得到大家的支持，連自己確診期間也都是靠著清冠一號的治療，而中醫師全聯會就在我的辦公室，我與中醫師一路以來都是好夥伴。

蔡其昌說，雖然自己每天都沙啞，但是選市長必須走出去了解基層、理解市民的問題，把這場選舉當成對市民很重要的承諾，要讓台中變成生活首都，他也再次提到自己的「台中十大建設」，一定會讓捷運藍線在四年內動工，同時核定四條捷運路線，形成台中的捷運路網。

台中也要推動四年內興建八千戶社會住宅及擴大租屋補貼、成立專責的青年事務局、統籌創業跟就業，將這座城市變成最吸引年輕人居住的地方，同時長者福利只多不少，並且要做得更好，他也承諾當選後將擴大敬老卡的額度及使用範圍，照顧所有台中的大人、小孩，一起努力讓台中成為更宜居的城市。

衛福部長薛瑞元提到，中醫藥發展法的通過，其昌副院長蔡其昌是幕後的推手，近期清冠一號限縮的案件，蔡其昌也為了保障中醫師還有所有使用中藥的民眾權利，不斷與蔡英文總統及政府相關單位協調。這些日子以來，台灣的疫情逐漸趨緩，在 10 月 13 日就要解除邊境管制，這意味著三年來政府有效率的克制疫情的發展，讓大家能夠回到正常的生活，在全世界能夠做到這個程度的國家，只有台灣。