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葫蘆墩輕舟划行　立槳、魔術泡泡趴民眾嗨翻天

▲葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行，在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場(圖／陳清龍服務處提供2022.10.2)
▲葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行，在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場(圖／陳清龍服務處提供2022.10.2)

記者柳榮俊/台中報導

2022-10-02 17:19:00

▲魔術泡泡趴，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party(圖／陳清龍服務處提供2022.10.2)
▲魔術泡泡趴，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party(圖／陳清龍服務處提供2022.10.2)
台中首次免費SUP立槳體驗活動，「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，今(2)日上午在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間未到，就有大批民眾興奮的到現場排隊搶報名，15分鐘就被秒殺，魔術泡泡趴上場更是擠滿大人及小孩，整場活動吸引近千人參加，許多扼腕民眾都要求表示，希望市政府要常態性多辦這樣的活動。

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台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市政府運動局共同舉辦的「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間還沒到，就有數十位民眾來卡位排隊，要參加台中第一次的SUP立槳體驗，開放登記不到10分鐘，40位名額就被秒殺；搶到第一梯次民眾說，一直想試玩SUP立槳，怕搶不到一早就來卡位，輕舟水岸很美、很漂亮，希望常有這樣活動。


主辦單位表示，全天6梯次、240名立槳體驗名額，上午11時許，就被帶著衣物、防曬用品民眾秒殺額滿，許多沒搶到立槳體驗民眾，所幸去買飲料、零食、水果回到公園，直接在大樹蔭下野餐、欣賞樂團表演等待候補，星期假日的輕舟水岸音樂歌唱聲飄揚，碧河面點點SUP立槳在藍天白雲襯托下，景色美的令人發出讚嘆。


下午場壓軸魔術泡泡趴開始，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party，讓葫蘆墩公園輕舟水岸現場，掌聲、歡樂笑聲此起彼落。


台中市運動局長李昱叡說，葫蘆墩公園輕舟水岸，是全台中獨一無二、最好的水上活動場地，未來將會規劃在葫蘆墩公園水域，舉辦更多的龍舟、獨木舟、輕艇、SUP立槳等活動。


中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍表示，全年在葫蘆墩公園常態性舉辦各種活動，是他努力不懈的目標。他不斷爭取葫蘆墩公園、軟埤仔溪整治，市府向中央爭取1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助的1.6億元也獲得核定，豐原繼續朝水岸花都目標前進，會越來越美、越來越宜居，豐原未來將是台中最幸福城市。

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