葫蘆墩輕舟划行　立槳、魔術泡泡趴民眾嗨翻天

▲魔術泡泡趴，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party(圖／陳清龍服務處提供2022.10.2)

台中首次免費 SUP 立槳體驗活動，「 2022 葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，今 (2) 日上午在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間未到，就有大批民眾興奮的到現場排隊搶報名， 15 分鐘就被秒殺，魔術泡泡趴上場更是擠滿大人及小孩，整場活動吸引近千人參加，許多扼腕民眾都要求表示，希望市政府要常態性多辦這樣的活動。

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台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市政府運動局共同舉辦的「 2022 葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間還沒到，就有數十位民眾來卡位排隊，要參加台中第一次的 SUP 立槳體驗，開放登記不到 10 分鐘， 40 位名額就被秒殺；搶到第一梯次民眾說，一直想試玩 SUP 立槳，怕搶不到一早就來卡位，輕舟水岸很美、很漂亮，希望常有這樣活動。

主辦單位表示，全天 6 梯次、 240 名立槳體驗名額，上午 11 時許，就被帶著衣物、防曬用品民眾秒殺額滿，許多沒搶到立槳體驗民眾，所幸去買飲料、零食、水果回到公園，直接在大樹蔭下野餐、欣賞樂團表演等待候補，星期假日的輕舟水岸音樂歌唱聲飄揚，碧河面點點 SUP 立槳在藍天白雲襯托下，景色美的令人發出讚嘆。

下午場壓軸魔術泡泡趴開始，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡 party ，讓葫蘆墩公園輕舟水岸現場，掌聲、歡樂笑聲此起彼落。

台中市運動局長李昱叡說，葫蘆墩公園輕舟水岸，是全台中獨一無二、最好的水上活動場地，未來將會規劃在葫蘆墩公園水域，舉辦更多的龍舟、獨木舟、輕艇、 SUP 立槳等活動。