新北同框蔣萬安　侯友宜力挺：叫委員為何不改叫市長

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蔣萬安首先致詞直言，他看到塭仔圳區域有這麼大的改變，感到非常感動，侯市長秉持傾聽地方聲音、做好溝通，透過公私協力克服很多困難，鐵皮廠搬遷除了可看到0抗爭，且不管在風險管控、社大辦展覽，以及跟反擴遷團體的積極溝通、對話，這都非常值得他們借鏡。蔣萬安強調，新北市府還跨局處特別成立輔遷小組，不管在北市社子島或推動都市更新，另還將開發過程與故事，透過博物館記錄下來，這些也很值得學習。
令人意想不到的是，換到侯友宜致詞時，他則打趣對台下說：「你們都叫他蔣委員，為什麼不改個名字叫蔣市長？」，惹得台下一片笑聲。隨後侯友宜表示，雙北本就是共同生活圈，若還能跟基隆、宜蘭與桃園千萬人共好，相信台灣一定會更好，這是我不斷強調的理念。侯還說，大家可以分政黨但別忘更要合作，只有合作才能創造更多未來更多機會。
侯友宜指出，北市最大挑戰是社子島開發，而社子島跟五股擴大都市計畫是同道理，都受到洪水問題的限制，花了很長時間沒有開發很可惜，他在北市工作30年也常到社子島，期間很多人都建構不同理想，雖都是好事但一定要付諸行動，沒有行動永遠都是等待，放著永遠解決不了事情。提到處理塭仔圳的心路歷程，侯友宜強調他當初憑著一股決心，這輩子從未有選票考量，跟他擔任刑警時的樁腳或曾幫過他的忙、投反對票者都無關，只交代同仁一定要把此事做成，還親自去跟內政部營建署委員報告。