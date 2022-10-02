要用抗病毒藥才賠！國泰產險防疫險住院日額理賠趨嚴

國內防疫雙險理賠破千億元，產險業也快扛不住，尤其隨疫情演變且仍然輕症居多，無症狀、輕症達99.5%以上，加上醫療量能已恢復常態水準，政府政策也日趨開放，產險業也開始調整理賠規定，國泰產險就公告自10月1日起受理的理賠案，依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容是否為抗病毒藥物)，由公司依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付，也就是說要有住院行為或使用抗病毒物才能申請住院日額理賠。
國泰金10月1日針對防疫險住院日額融通給付有3點公告說明。首先，有關「防疫險」確診居家照護期間比照住院，融通給付住院日額措施（實際上依照條款，需要有住院事實才符合住院日額理賠），是在前段疫情嚴峻時刻，考量病床醫療量能侷促，為共體時艱，對於確診僅能採居家照護接受診療與用藥者，視診療內容採取從寬融通理賠審核方式處理。
二、 目前隨疫情演變且仍然輕症居多，無症狀、輕症達99.5%以上，且醫療量能已恢復常態水準，專責加負壓病床的空床率有53.3%，政府政策也日趨開放，例如開放國門，同時參酌各家同業融通措施，因此，國泰產險自今（2022）年10月1日起受理的賠案，依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容（是否為抗病毒藥物)，由公司依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付。三、 未來此項融通措施仍會視疫情發展狀況，動態檢視與調整。
據了解，原本包括富邦產險、和泰產險對於防疫險住院日額就要求必須有公費抗病毒藥物才理賠，新安東京海上產沒有住院日額的部分，國泰產險、中信產險等則不管用藥內容都賠住院日額，但現在國泰產也決定不再寬融，10月起居家照護要有抗病毒用藥才理賠住院日額。