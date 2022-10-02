秋老虎咬一口又變冷！北部大降9度變天 1圖搞懂1週天氣
秋老虎發威！今（2）日高雄在中午出現攝氏37.1度，南投高溫也有攝氏36.7度，台北市最高溫也有攝氏36.2度。中央氣象局指出，未來一週北部、東半部地區天氣將有兩階段變化，首先這波秋老虎的晴朗穩定天氣型態會持續到週二（10/4），週三清晨起東北季風南下，北台灣民眾會明顯感受到降溫且濕涼，預估高溫將從前一天的攝氏35到36度，大降7到9度至攝氏27到29度，低溫也會略降到攝氏22到23度，預估這波東北季風會持續影響到下週一（10/10）國慶日，不過降雨到週四（10/5）之後就會趨緩，雨勢集中在北部山區及東半部地區為主。至於中南部地區未來一週天氣仍維持晴到多雲，不過週三起高溫略降到攝氏30到32度，日夜溫差稍大，不過感受相當舒適。
氣象局預報員陳依秀指出，週二之前各地大多維持晴到多雲的好天氣，東南部地區及恆春半島也有零星短暫陣雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨，白天各地依舊偏熱，預估高溫可達攝氏33到35度，尤其大台北地區、南投、嘉義高溫上看攝氏36度以上，提醒民眾留意。氣象局也持續發布高溫資訊，明日中午前後台北市、嘉義市、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。新北市、南投縣地區為黃色燈號。
陳依秀說，週三起東北季風增強，從清晨開始北台灣就會明顯感受到氣溫轉涼，預估高溫下滑7到9度，僅剩攝氏27到29度，低溫也只有攝氏22到23度，桃園以北及東北部地區將轉為有短暫雨的天氣，花東地區也有局部短暫雨，特別提醒基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部較大雨勢發生機率，民眾外出務必要記得攜帶雨具備用。
這波東北風預估將持續影響到下週一（10/10）國慶日，不過降雨情況大概維持一天、週四（10/6）起就會慢慢趨緩。陳依秀說，下半週北部及東北部地區雲量偏多、天氣稍涼，主要降雨會落在東半部地區及北部山區為主，整體而言國慶連假天氣影響並不大。至於中南部地區，未來一週仍維持晴到多雲的穩定天氣，週三起高溫略降到攝氏30到32度，感受上相當舒適。