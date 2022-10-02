與輪椅族音樂饗宴！中鋼集團教育基金會辦輪椅族音樂會

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輪椅族公益音樂會，在大提琴家張正傑的幽默話語中展開序幕，節目安排張正傑所演奏的大提琴和小提琴家蘇顯達、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成弦樂四重奏，演出《卡農》知名曲目，再與鋼琴家廖皎含譜出《寶藏圓舞曲》五重奏曲目，展現出音樂的多種樣貌。
在音樂會活動中，也邀請國內知名女高音蔣啟真演唱多首膾炙人口歌劇選曲，例如《波希米亞人》、《強尼史基基》等。
輪椅族朋友們在各個音樂家們使出渾身解數，呈現精采絕倫的演出下，不斷喊出安可聲，張正傑也連連加碼演奏《雷鳴與閃電波卡舞曲》等多首經典曲目，讓活動現場掌聲連連，過往的市民朋友們也莫不駐足欣賞，拍案叫絕。
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，輪椅族音樂會曾受到疫情的考驗，面臨進退兩難的抉擇，在大提琴家張正傑和中鋼基金會堅定「音樂是最容易打動人心的媒介」這個信念，連續8年舉辦輪椅族朋友專屬音樂會。
中鋼公司行政副總經理黃一中指出，中鋼公司為落實ESG永續經營目標，在社會面向秉持「取之社會，用之社會」之理念，透過中鋼集團教育基金會長期推動全人社會教育，致力地方教育、環境教育及公益活動之推廣，期許透過「與眾不同的公益活動，創造不一樣的社會價值」，持續實踐企業社會責任，共創社會美好。