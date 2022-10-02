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與輪椅族音樂饗宴！中鋼集團教育基金會辦輪椅族音樂會

▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-02 21:00:00

中鋼集團教育基金會於今(2)日傍晚，在高雄市鳳山區衛武營藝術文化中心榕樹廣場，舉辦輪椅族公益音樂會，邀請大提琴家張正傑率團，帶來精彩的表演，吸引百位輪椅族朋友們及陪伴者一同到場欣賞音樂饗宴。

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這項由中鋼集團教育基金會舉辦的輪椅族公益音樂會，是由中鋼公司行政副總經理黃一中與中鋼集團基金會執行長鍾錫洲共同主持，有中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、公共關係組組長黃康晉、高雄捷運公司總經理王亞洲、高雄市政府社會局副局長葉欣雅、高雄市三山脊損重建協會總幹事楊德明等人，以及百位輪椅族朋友們及陪伴者與會，共同在傍晚時分，聆聽一場熱鬧且溫馨的音樂會。

▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，邀請大提琴家張正傑率團，帶來精彩的表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，邀請大提琴家張正傑率團，帶來精彩的表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
輪椅族公益音樂會，在大提琴家張正傑的幽默話語中展開序幕，節目安排張正傑所演奏的大提琴和小提琴家蘇顯達、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成弦樂四重奏，演出《卡農》知名曲目，再與鋼琴家廖皎含譜出《寶藏圓舞曲》五重奏曲目，展現出音樂的多種樣貌。

▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，吸引百位輪椅族朋友們及陪伴者一同到場欣賞精彩的音樂表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，吸引百位輪椅族朋友們及陪伴者一同到場欣賞精彩的音樂表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
在音樂會活動中，也邀請國內知名女高音蔣啟真演唱多首膾炙人口歌劇選曲，例如《波希米亞人》、《強尼史基基》等。

▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，吸引百位輪椅族朋友們及陪伴者一同到場欣賞精彩的音樂表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
▲中鋼集團教育基金會舉辦輪椅族公益音樂會，吸引百位輪椅族朋友們及陪伴者一同到場欣賞精彩的音樂表演。(圖／記者黃守作攝，2022.10.02)
輪椅族朋友們在各個音樂家們使出渾身解數，呈現精采絕倫的演出下，不斷喊出安可聲，張正傑也連連加碼演奏《雷鳴與閃電波卡舞曲》等多首經典曲目，讓活動現場掌聲連連，過往的市民朋友們也莫不駐足欣賞，拍案叫絕。

中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，輪椅族音樂會曾受到疫情的考驗，面臨進退兩難的抉擇，在大提琴家張正傑和中鋼基金會堅定「音樂是最容易打動人心的媒介」這個信念，連續8年舉辦輪椅族朋友專屬音樂會。

中鋼公司行政副總經理黃一中指出，中鋼公司為落實ESG永續經營目標，在社會面向秉持「取之社會，用之社會」之理念，透過中鋼集團教育基金會長期推動全人社會教育，致力地方教育、環境教育及公益活動之推廣，期許透過「與眾不同的公益活動，創造不一樣的社會價值」，持續實踐企業社會責任，共創社會美好。

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