同框侯友宜甩「母雞不夠力」？蔣萬安：我們都做實事

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（2）日下午，首度跨區赴新北塭仔圳進行市政參訪，並與新北市長侯友宜同框「強強連線」。不過，由於新北市長侯友宜昨日接連幫台北市議員張斯綱、北市議員參選人柳采葳站台輔選，引發外界質疑「母雞不夠力」聲浪。對此，蔣萬安今受訪表示，他之後每周都會參與各樣的競選總部成立活動，也會一一扮演母雞角色，跟侯友宜都是做實事的人，會攜手為雙北市民造福。
針對被質疑母雞不夠力，今特別同台蔣萬安「強強連線」？侯友宜今受訪指出，蔣萬安跟他都是受北市議會國民黨黨團書記長秦慧珠邀請參訪，昨天他到北市，是因以前工作地點就在北市，他在士林成長，因此認識張斯綱很久，另外柳采葳則是因為他曾在中山當刑事組長，因此對中山地區也很熟，知道那裡需要什麼。他強調，過去蔣萬安選立委，他也曾過去跟大家合作，這是以前年輕時代工作成長的地方，「北市對我來講完全不陌生」。
蔣萬安則笑說，今天他是跟北市議會同仁一起來，昨天議員競選總部陸陸續續成立，他也一一扮演母雞角色，參與每一場競總成立活動，接下來每周都會有，未來跟新北市合作，因為互動會越頻繁，很多議題就是要靠區域治理共同合作解決。他大讚侯友宜「就是展現執行力與決心」，雙北間還有很多議題可合作，包括河川整治、交通建設、觀光推廣與教育規劃等，要有共同目標與理念一致的市長，大家一起努力擘畫大台北生活圈，「我跟侯市長都是做實事的人，我們一定會攜手努力，來為雙北市民造福」。
至於兩人有無規劃更多同台？侯友宜回應，蔣萬安在選舉過程中，可看到認真、務實與努力，提出很多好政見，跟新北市都息息相關，從以前就不斷在市政合作當中，希望選舉過程就像雙北一樣，所有候選人提出好政見，大家一起見證雙北的發展。侯友宜還透露，蔣萬安早前很多政見，事先都有跟新北溝通，過程中都沒有障礙，很早前市政建設與規劃遠景都有在合作，這才是重點。