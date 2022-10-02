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孫協志再槓金鐘「界線越來越模糊」！酸爆：唸完也不會改

▲孫協志2日再度針對金鐘獎開砲，「這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」（圖／翻攝自孫協志臉書）
▲孫協志2日再度針對金鐘獎開砲，「這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」（圖／翻攝自孫協志臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-02 17:37:482022-10-02 17:39:12

第57屆金鐘獎即將到來，今年也特地舉辦「最佳人氣獎票選活動」，邀請觀眾線上投票，支持自己最喜歡的節目，也主持群能走上紅毯。不過，主持近6年《飢餓遊戲》的孫協志，日前就發出長文質疑，主辦單位增設此獎項的意義與機制，引發不小爭論。今（2）日又再度開砲狂酸，「這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」

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日前，金鐘獎主辦單位《三立電視》回應，人氣獎為「非正式競賽獎項」，目的以導入觀眾票選機制，增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，並強調將刪除異常灌票行為。對此，孫協志今發文開砲，「這樣不清楚的回應方式，還是好官方…」

孫協志反問，「可知粉絲們為了支持自己喜愛的節目，用了多少心力？可知製作單位、主持群們為了自己的節目，投注了多少時間和力量在拉票？」他強調，金鐘獎對他們來說，是經過整年努力後唯一能受到肯定的榮耀時刻，相當慎重，「絕不只是單純的為了此活動一次性的討論聲量」。

▲左起為峮峮、林佑星、王仁甫、丹丹、張棋惠、熊熊、琳妲、蔡黃汝、艾璐、許孟哲、賴可、孫協志。（圖／中視提供）
▲孫協志主持近6年的《飢餓遊戲》僅入圍兩次，始終無緣抱下金鐘，也讓粉絲感到不捨。（圖／中視提供）
孫協志指出，現今節目內容多元，獎項的分類、入圍的標準、界線卻越來越模糊，例如「益智與實境節目獎」到底是要益智？還是實境？兩個獎項的報名分類有諸多重疊，還有「最佳節目主持人」的定義如何衡量等等，並開砲「試問這些年的金鐘獎，有哪屆有想過要認真處理解決這些多年來的問題？這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」

孫協志也再度針對「人氣獎」所謂的「提升金鐘的討論聲量」質疑，「可能不用上頒獎台，只需隨口做個宣佈就好，但對業界的我們來說，根本無法接受，累積計票，直到我提出質疑才公佈…」甚至發現該機制有許多不公平且矛盾的地方，「活動賽制模稜兩可，進可攻退可守的做法，叫人如何信服？」

孫協志感嘆，其實他只是單純希望台灣的演藝圈能夠更好，「說穿了，在台灣就算拿了金鐘，節目還是會停，主持費也不會增加，這就是真正的現實」，也希望未來不管是任何獎項或是活動做法，都應能戒慎恐懼的處理好所有細節，別辜負藝人、製作單位和粉絲朋友們的一片真心。

面對外界批評，孫協志強調，自己從來不是針對其他節目，而是希望台灣演藝圈能更好，「最後我再說一次，我不是在意有沒有得獎，而是對台灣這演藝盛事的『看重』，也希望我們這些一直致力於表演的演藝相關人士，能夠得到應有的『尊重』」

此外，孫協志也在文末留下幾句Tag狠酸，「實名制才能讓人信服」、「要有分辨是非的能力」、「你們也有看到問題嗎？」、「參加次數越多中獎機會越大喔！這段活動內文已經被修掉了謝謝」「本人沒什麼不敢講的，反正唸完了依舊不會有什麼改變」。（編輯：詹鎰睿）


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