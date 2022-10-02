孫協志再槓金鐘「界線越來越模糊」！酸爆：唸完也不會改

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孫協志反問，「可知粉絲們為了支持自己喜愛的節目，用了多少心力？可知製作單位、主持群們為了自己的節目，投注了多少時間和力量在拉票？」他強調，金鐘獎對他們來說，是經過整年努力後唯一能受到肯定的榮耀時刻，相當慎重，「絕不只是單純的為了此活動一次性的討論聲量」。
孫協志指出，現今節目內容多元，獎項的分類、入圍的標準、界線卻越來越模糊，例如「益智與實境節目獎」到底是要益智？還是實境？兩個獎項的報名分類有諸多重疊，還有「最佳節目主持人」的定義如何衡量等等，並開砲「試問這些年的金鐘獎，有哪屆有想過要認真處理解決這些多年來的問題？這就是台灣藝能界最大盛事主辦單位的做事方法？」
孫協志也再度針對「人氣獎」所謂的「提升金鐘的討論聲量」質疑，「可能不用上頒獎台，只需隨口做個宣佈就好，但對業界的我們來說，根本無法接受，累積計票，直到我提出質疑才公佈…」甚至發現該機制有許多不公平且矛盾的地方，「活動賽制模稜兩可，進可攻退可守的做法，叫人如何信服？」
孫協志感嘆，其實他只是單純希望台灣的演藝圈能夠更好，「說穿了，在台灣就算拿了金鐘，節目還是會停，主持費也不會增加，這就是真正的現實」，也希望未來不管是任何獎項或是活動做法，都應能戒慎恐懼的處理好所有細節，別辜負藝人、製作單位和粉絲朋友們的一片真心。
面對外界批評，孫協志強調，自己從來不是針對其他節目，而是希望台灣演藝圈能更好，「最後我再說一次，我不是在意有沒有得獎，而是對台灣這演藝盛事的『看重』，也希望我們這些一直致力於表演的演藝相關人士，能夠得到應有的『尊重』」。
此外，孫協志也在文末留下幾句Tag狠酸，「實名制才能讓人信服」、「要有分辨是非的能力」、「你們也有看到問題嗎？」、「參加次數越多中獎機會越大喔！這段活動內文已經被修掉了謝謝」、「本人沒什麼不敢講的，反正唸完了依舊不會有什麼改變」。（編輯：詹鎰睿）