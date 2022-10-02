賴清德指疫情從北市開始 蔣萬安轟綠營：不檢討還推責
副總統賴清德昨日前往民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立活動，但賴清德致詞時一席「台北市是疫情的開始」言論引發議論，台北市長柯文哲今（2）日受訪更預估，應不到12個小時，賴清德就會為此道歉。國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪則抨擊，今天會有討厭民進黨的氛圍，都是民進黨與陳時中自己造成，但他們卻不檢討還卸責。
賴清德昨替陳時中競總成立站台，他致詞時表示，台北市是疫情的開始，在疫情期間，台北人特別辛苦，他要跟台北市民說「辛苦了」，感謝大家配合政策，才能一起一路走到現在。此話一出，柯文哲今受訪表示這是「政治失言」，更預估賴清德應不出12小時，就會為這番話道歉。而無黨籍台北市長參選人黃珊珊則嗆聲，陳時中為指揮官，應該很清楚疫情怎麼來的，病毒不會直接從台北來，邊境3+1才是關鍵。
談及賴清德說法，蔣萬安今前往塭仔圳故事館進行市政考察，他會後受訪也批，不管陳時中、賴清德昨說疫情從北市開始，或稱這次選舉是國民黨操作討厭民進黨，「在在顯示我們沒開放3+11、沒護航高端、沒有擋疫苗，更沒有結合媒體去傷害無辜女性、民間團體」。
蔣萬安直言，這些讓陳時中尷尬的事情，會造成今天討厭民進黨氛圍，「都是民進黨與陳時中自己造成」，但他們從不深切檢討，卻永遠把責任推給其他人。
另外，陳時中昨競總大會上，不少黨內人士發言時，大打「抗中保台」牌販賣芒果乾。蔣萬安也酸，民進黨沒招了，所以就要開始賣芒果乾，進行所謂抗中保台。他直言，民進黨每次選舉操作意識形態仇恨，是低估北市民智慧。