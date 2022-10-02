《台北女子圖鑑》玩車震！清純桂綸鎂轉性 挨罵：雙標女
由桂綸鎂主演的Disney+影集《台北女子圖鑑》，描述台南女子北上就業適應異鄉生活的故事，由於刻意突顯台北、台南文化差異，在網路掀起「戰南北」的熱烈討論，劇情推進到第三集，女主角「林怡姍」為了奮發向上，拋棄了嚮往平淡生活的初戀男友巫建和，投向禾浩辰懷抱後被狠甩，轉眼間又跟宋柏緯交往，還沒見她在職場上有一番作為，卻是到處車震、旅館開房間滾床，讓觀眾看不下去，怒吼：「我們台南人有這樣嗎？」
《台北女子圖鑑》卡司超強，又是金馬影后桂綸鎂睽違14年重返小螢幕之作，影迷寄予厚望，不過女主角個性反覆，讓人摸不著頭緒，第二集用簡訊跟巫建和分手，卻在第三集被禾浩辰以相同方式分手時暴跳如雷，讓影迷直呼「真的很雙標」。
而原先林怡姍的人設個性單純，妒惡如仇，因此單純得罪了上司、小阿姨，還被表姊狠酸「台北人不會多管閒事」，到了第三集突然變成性愛放蕩不羈的豪放女，和宋柏緯大玩車震、去旅館開房間，劇情轉折之快，也讓觀眾議論「太狗血了吧！」、「台北文化不等於性愛開放」。
而劇名為《台北女子圖鑑》，理應呈現各種女性在台北生活的多元樣貌，結果劇情圍繞著林怡姍在20年間換了9個男友，每個男性角色可有可無，網友笑說這是《台北男子圖鑑》吧，大牌卡司淪為無關重要的客串，讓影迷覺得很可惜。