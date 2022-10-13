好想出國／怕國外疫情嚴重？旅遊業改推「2方案」更好玩
「0+7」防疫新制確定上路，同時旅行社禁團令也解除，對全台旅遊界可說是相當振奮人心的好消息。不過國內外新冠疫情並非澈底結束，比起台灣防疫相對嚴謹，目前亞鄰國家像是日本、韓國逐步放鬆管制後，每日確診數還是居高不下，因此「如何安全旅遊」勢必會成為國人旅遊新訴求。為了因應出國防疫需求，旅遊業者也想出解方，像是老牌的五福旅遊改推「小團成行」，只要6人就能組1個團出國，團內可能都是你熟知的親朋好友，這樣疫情當下出門在外除了互相有個照應外，萬一不幸在國外確診也無須忍受旁人眼光帶來的心理壓力。雄獅旅遊則是推薦「個人自由行＋當地導覽團」，減少與不認識的旅行團成員長期接觸，也可以玩得更輕鬆。
五福旅遊董事長特助林繼勝接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言：「在疫情下安心出國是現代人的首要考量。」過去旅行社一出團可能動輒20-30人不等，大團出遊雖然有好玩、認識新朋友等優點，「但這麼多人每天待在一起，難保不會有甚麼萬一。」以日本為例，現在當地防疫規定仍須「就地隔離」，意思就是即使是海外觀光客，在日本當地確診就是得立即隔離，「要真是如此，你一個人背負全團的壓力，你還玩得下去嗎？換個方向，萬一你的團有人確診，你還有心情嗎？」
林繼勝表示，有一個不錯的解套辦法，「現在我們旅行社蠻流行小團成行。」何謂小團？意指6人外加1個導遊領隊即可飛出國，「這樣一來，團內都是認識的親朋好友，除了互相有個照應外，萬一不幸確診也不必承受心理壓力。」不過相對於過往的大型旅行團，早在疫情前這種小團成行一直都有，缺點就是比較貴。不過疫情後期開放邊境，旅行業者一致認為這種6人小團勢必會成為未來海外旅遊新趨勢。
如果還是擔心「出國即確診」的話，雄獅旅遊也推薦「個人自由行+報名當地導覽團」的方式，目前詢問度也相當高。雄獅旅遊表示，如此一來個人背包旅行，就不必擔心與同團成員朝夕相處帶來的防疫隱憂，也不怕到當地人生地不熟，也同樣可以享受到包團的樂趣。