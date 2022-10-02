紅崴盃身心障礙保齡球錦標賽 百餘名障友拋出精彩曲線

長期關懷弱勢的紅崴科技集團及台南市俊達腳的眼鏡愛心慈善會，與台南市身心障礙者體育協會為讓身心障礙者有運動的空間，今 (2) 日下午於黃金保齡球館舉辦「第 6 屆紅崴盃身心障礙保齡球錦標賽」。台南市身心障礙者體育協會理事長王瑞益感謝紅崴科技創辦人謝進興舉辦這項有意義的活動，希望藉由保齡球比賽、鼓勵身障朋友相互交流運動技能、培養情誼。

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▲百餘名身障友開心參加保齡球錦標賽圖／記者林怡孜攝，2022,10,02）

這項身心障礙者保齡球錦標賽，邀請台南市各界身障團體成員參加比賽，身障團體共 100 多位選手報名參加。比賽共分成 8 個組別，分別有視障組、肢障組（輪椅、上肢、下肢）、聽障組、脊髓損傷輔具組、智能障礙組及紅崴組等，在開球儀式後展開分組比賽。

紅崴科技總經理謝宗憲表示，因新冠疫情很多體育活動都受到影響，無法舉辦，但紅崴仍然投入公益活動不遺餘力。在疫情趨緩之際，希望能讓身障朋友可以出來運動一下，鼓勵身障朋友相互間的體育交流，培養情誼，藉此活動促進身體健康並達到鍛練體魄，同時響應政府推動身障朋友積極參與休閒體育活動，達到關懷人群，回饋社會的意義。

▲輪椅組前6名出爐，每位都有獎金（圖／記者林怡孜攝，2022,10,02）