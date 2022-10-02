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疫情期間茶葉蛋鍋滷汁快乾　男私自注水遭店家求償百萬

▲超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾了，拿自己的杯子裝超商熱水倒入，未料店家怕商譽受損，故向客人求償百萬，高雄地院經審理後僅判賠600元茶葉蛋錢。（圖／NowNews資料照）
▲超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾了，拿自己的杯子裝超商熱水倒入，未料店家怕商譽受損，故向客人求償百萬，高雄地院經審理後僅判賠600元茶葉蛋錢。（圖／NowNews資料照）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-10-02 19:18:11

高雄一名李姓男子去年疫情期間見超商茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手拿自己的馬克杯裝熱水入鍋內，遭店員發現制止，由於正逢疫情嚴峻，超商只得將整鍋茶葉蛋全倒處理，由於現場有多名顧客看見，店家認為商譽受損，包含茶葉蛋600元在內，向李男求償100600元，高雄地院認為茶葉蛋並未賣給消費者，超商商譽並未受損，僅判賠600元。

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判決書指出，去年5月疫情期間，被告李姓男子走進超商，發現茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手把自己的馬克杯裝入熱水，再倒進鍋內，店員見狀立即制止，店員表示不知李男的杯子是否乾淨，加上疫情期間，基於食品安全衛生，整鍋價值600元的茶葉蛋只能倒掉報廢損失600元。

店家認為李男的杯子當時不能定是否潔淨，又有顧客目睹整個經過，恐影響店譽，甚至以後都對茶葉蛋心生疑慮，才提告求償100萬元商譽損失，以及600元茶葉蛋損失；李男則表示，是見鍋內發現茶葉蛋滷汁快乾了，才拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，也當場向店家認錯。

雄地方法院認為李男當時是在大庭廣眾之下倒水，並非如「千面人」事件中，是偷偷在飲料中注入毒液，再放入貨架，兩者明顯不同，況且店員發現立刻制止，並將茶葉蛋倒掉報銷，並未賣給消費者，在場的顧客也做證店員處置得宜，故認定未造成超商商譽受損，判李男需賠償店家600元，全案可上訴。

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