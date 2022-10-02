疫情期間茶葉蛋鍋滷汁快乾　男私自注水遭店家求償百萬

高雄一名李姓男子去年疫情期間見超商茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手拿自己的馬克杯裝熱水入鍋內，遭店員發現制止，由於正逢疫情嚴峻，超商只得將整鍋茶葉蛋全倒處理，由於現場有多名顧客看見，店家認為商譽受損，包含茶葉蛋 600 元在內，向李男求償 100 萬 600 元，高雄地院認為茶葉蛋並未賣給消費者，超商商譽並未受損，僅判賠 600 元。

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判決書指出，去年 5 月疫情期間，被告李姓男子走進超商，發現茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手把自己的馬克杯裝入熱水，再倒進鍋內，店員見狀立即制止，店員表示不知李男的杯子是否乾淨，加上疫情期間，基於食品安全衛生，整鍋價值 600 元的茶葉蛋只能倒掉報廢損失 600 元。

店家認為 ， 李男的杯子當時不能定是否潔淨，又有顧客目睹整個經過，恐影響店譽，甚至以後都對茶葉蛋心生疑慮，才提告求償 100 萬元商譽損失，以及 600 元茶葉蛋損失；李男則表示，是見鍋內發現茶葉蛋滷汁快乾了，才拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，也當場向店家認錯。

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