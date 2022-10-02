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反骨女神搭電梯「小丁」意外見客！粉絲嗨爆：精神全來了

▲艾瑞絲分享自己扮成「電梯小姐」的火辣照片，讓網友們相當瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲分享自己扮成「電梯小姐」的火辣照片，讓網友們相當瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-02 19:20:572022-10-02 19:21:48

YouTube「反骨男孩」的正妹成員艾瑞絲，因一雙修長的美腿，迅速累積超高人氣。日前也推出2023年的桌曆要來回饋粉絲，而為了宣傳，艾瑞絲也不藏私秀出許多福利辣照，結果大家都超愛她的「電梯小姐」系列，也讓她感到相當驚訝。

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艾瑞絲1日在IG開心PO文分享，「沒想到大家對電梯小姐這套那麼熱愛！」可以看到扮成電梯小姐的她，刻意露出藏在裙襬底下的招牌美腿，而且隨著衣服往上拉，丁字褲直接冒了出來，下一張尺度更大，艾瑞絲直接坐在地上，雙腿微微交叉，搭配制服、丁字褲若隱若現的效果，性感指數直接破表。

▲艾瑞絲分享自己扮成「電梯小姐」的火辣照片，讓網友們相當瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲不僅展現修長美腿，也懂得若隱若現露出丁字褲，來宣傳自己的桌曆。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
不少網友幾乎陷入瘋狂，「喔乾這制服戳到我性癖了」、「這套太喜歡了」、「超美的瑞絲」、「好辣超美的」、「這樣撩起來，電梯都不進了」、「大家在電梯裡都流鼻血了」、「好希望電梯故障」、「這看完精神都來囉」。

據了解，艾瑞絲身高僅有160公分，但卻擁有90公分的腿長，也因為修長又甜美的外型，獲得各大廠商青睞，過去更擔任過Showgirl、電玩節目主持、實況主等不同身份，而在2016年曾因課程學分關係前往高中試教英文，結果影片PO到自己的粉絲團後立刻爆紅，更被譽為「最正英文老師」封號。（編輯：詹鎰睿）

▲艾瑞絲分享自己扮成「電梯小姐」的火辣照片，讓網友們相當瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲造型百變，可以甜美又可以性感，經常成為網友們討論的話題。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）

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