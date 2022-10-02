黃豪平主持婚禮「遭新人親戚飆罵」真相曝！黃子佼也嚇到
台灣藝人黃豪平，以流利又逗趣的主持風格聞名，再加上師父黃子佼的光環，工作邀約接不停。不過，黃豪平今（2）日就分享，其實他這幾年都不太敢接婚禮主持，而原因曝光後，也讓眾人有些心疼，所幸這也變成黃豪平的動力，最終戰勝心魔，面對婚禮絕不再讓大家失望。
黃豪平2日在臉書分享，前幾年接的一場婚禮中，因為公關公司聯繫上和新人的認知有所落差，當時他就被窗口要求主持完後就待在休息室，結果卻換來新郎家人的指責「為何藝人主持沒出來幾下，也不給拍照」，親戚們甚至還跑到粉專大罵，威脅要去爆料公社控訴，「導致了我幾年間不再敢接非朋友的婚禮，直到現在。」
從此，黃豪平對於婚禮主持絕不敢怠慢，「是因為知道我可以有下一場主持、但邀請我的人不會有下一場婚禮，這是人生大事，我擔負不起搞砸的風險」，如今，現在的他逐漸恢復自信，也慢慢挑戰心魔，開始接朋友的邀約，今年也順利的接了二場，其中就有好友李宓的婚禮，「所幸，沒讓他們失望。」
貼文曝光後，也讓師父黃子佼感到驚訝，「天啊！好衰！」黃豪平也自嘲回應，「年少沒經驗處理不當，好在沒有延燒開來！」而剛辦完婚禮的李宓，也來加油打氣，給予肯定，「謝謝豪平幫我們主持！很棒很專業！」（編輯：詹鎰睿）