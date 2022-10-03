移工假日走秀幕後推手　從廠工變服裝設計師

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為了覆蓋臉上的傷疤，他開始學化妝，利用下班時間，看 YouTube 的美妝教學，將臉上的疤痕一塊塊蓋上。也因為不斷的練習，他朋友希望能邀請他擔任化妝師，一同參加比賽，最終他的付出有所收穫，Mark 與朋友的團隊獲獎了。他的角色不僅僅是移工，更是一名「化妝師」，在那之後合作機會陸續上門，只是這一次不是化妝，而是縫製禮服。
Mark 在高中時，主修視覺設計，對於禮服十分有想法，因次在得知有比賽後，便開始設計草圖、尋找材料、甚至到最後模特兒的妝容，他都能一手包辦。Mark 在這段期間號召更多同鄉一同加入，甚至利用放假時間，練習走台步，為的就是希望能更有自信的穿上這些作品，讓更多人看見 Mark 的創作，也為自己的週末增添一些樂趣。
幾年下來，他已經製作近 150 件禮服，儘管平日要上班，下班後要學化妝、做禮服無法好好休息。但 Mark 很驕傲自己能被需要，並讓每個人都能因為經過他的巧手變得更加美麗。
公益組織One-Forty一直以來都希望透過舉辦各式各樣的文化交流活動，讓大眾了解移工更立體、多元的樣貌。在遇見 Mark 後，One-Forty合作舉辦了舞台時尚走秀，使更多人有機會看見 Mark 在付諸努力後的成果，也透過他設計的服裝，看見生命在遇見困難後長出的韌性。