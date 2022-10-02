郭泓志愛妻超美現身！他驚「以為大學生」：竟然生3個了
前職棒球星郭泓志，因陸續參與實境節目《全明星觀察中》、《全明星運動會4》成功轉戰演藝圈，人氣越來越火燙，經營的YouTube頻道「郭董懂不懂」也擁有超過10萬以上的訂閱數，而在昨（1）日推出的新影片中，郭泓志愛妻罕見曝光，結果立刻驚艷網友們，紛紛直呼「太漂亮了吧！」、「PR99了吧」。
郭泓志在昨天的最新影片中分享，和愛妻「小靜姐」以及3位孩子們一同慶祝結婚紀念日，同時也意外曝光了妻子的超高顏值，讓許多粉絲感到羨慕，「郭董你真的好強喔！有一位漂亮的老婆，三個超可愛的小孩」、「郭哥真的越來越帥，嫂子也很正」、「郭哥老婆真的好正，小孩都長這麼大了」、「老婆超漂亮，難怪不能亂出現，太搶鏡了」。
更有PTT網友以「郭泓志老婆很漂亮耶！PR99了吧」為標題PO文大讚，「一開始看還以為哪個剛畢業大學生，好年輕」，更形容顏值足以媲美全明星的女藝人，直呼「以台灣女生來說，本PR99了吧！不過也是郭哥幽默$$$身材又壯，老婆很漂亮也是合理的」。
底下網友們也一面倒讚嘆，「真的正」、「台灣最頂的運動員搭美女剛好而已」、「生3個還有少女感很強了啦！」、「生完小孩還這樣正根本100分」；也有人認為，「郭泓志本身也是PR99啊」、「郭泓志比在道奇的時候還帥」、「郭真的越老越帥耶！以前超兇+9樣」、「好美喔，帥哥配美女，這畫面真養眼」。
事實上，現年41歲的郭泓志曾透露，老婆從他18歲就認識了，同時也是初戀，有一見鍾情的感覺，即便郭泓志到美國打球，兩人始終都保持連絡，直到2012年步入禮堂，目前則育有3位孩子，但更令人感動的是，郭泓志曾說過，他在美國低潮的那段時光，妻子從未缺席任何一場比賽，都是一路相伴，包含訓練復健等，也讓許多球迷相當感動。（編輯：詹鎰睿）