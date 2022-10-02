少年職場體驗 毒防局培養受輔導學員有自力更生的釣竿
高雄市毒防局與高雄市青少年關懷協會共同辦理的「青少年職涯探索與就業育成系列活動」今(2)日邁入第二天，來到受輔導學員自己經營的八方雲集實體店，讓學員直接職場體驗，學習麵食料理及職場工作課程。毒防局長林瑩蓉表示，毒防局首創「技能培訓優先就業」的輔導理念，陪青少年一起探索職業興趣、技能訓練，最後擁有自力更生的「釣竿」。
林瑩蓉表示，受輔導的青少年若復學意願不高，不僅需及早培育一技之長，同時建立正確職場觀念、敬業態度、做足職前準備，並協助考取專業證照，青少年才能真正自立更生，因此毒防局強調「給釣竿而非給一簍魚」的概念，首創「技能培訓優先就業」的輔導理念，陪青少年一起探索職業興趣、技能訓練，最後擁有自力更生的「釣竿」。
高雄市青少年關懷協會胡靜婷主任指出，長期輔導高關懷及涉毒青少年，協會特別設置蘋果綠烘焙坊，提供技能培力，協助考取專業證照，並與八方雲集長期合作，提供實體店面由學員自己經營，除了學習中餐烹調料理技術，並直接服務客人點餐、記帳、整理環境等適應職場工作，建立自信與正確職場態度，以順利銜接未來職涯能走得更平穩。
由協會輔導成功已18歲的洪師傅及李學長，繼續帶領學弟們在職場環境中學習，鼓舞他們肯定自我，活出精彩踏實人生。對此，毒防局呼籲社會大眾對青少年多一分關懷，少一分責備，民眾如有藥癮問題，請撥打24小時免費諮詢專線0800-770-885，勇敢求助。