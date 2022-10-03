新北市專勤隊查獲64名失聯移工　移民署加強查緝

移民署查緝非法外來人口的腳步不因疫情止步，移民署北區事務大隊新北市專勤隊掌握轄內非法外來人口滯留情資，111年9月29日會同新北市政府警察局及勞工局至轄內工廠、工地及事先掌握之熱點執行查察計12處，共查獲48名違法外國人、14名非法雇主及2名非法仲介，涉嫌非法工作部分將依違反就業服務法移送勞政機關裁處，並持續追查幕後不法集團。
新北市專勤隊接獲線報，在新北市轄內一處雞肉加工廠疑似有多名外來人口從事非法工作，移民官到現場以優勢人力包圍，外來人口仍不為所動，強裝冷靜的處理待烹調的雞隻，經查證身分發現3名男性外來人口皆為逾期的印尼籍外僑。經檢視現場環境，無國人在場指揮，從雞隻清潔、鍋爐煮雞、煙燻再到包裝出貨，全由這些外來人口從午夜0時至上午8時一手包辦，專勤隊將持續追查不法雇主。
新北市專勤隊隊長莊懿強表示，在臺違法外來人口對於國人生活安全及就業影響重大，呼籲國人聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍人士工作，以免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。新北市專勤隊將持續會同轄內治安機關不定期查察，展現執法決心，共同營造安全的生活環境。