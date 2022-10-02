撞球桿再出擊！蘇貞昌助陣蔡其昌　秀政績酸盧秀燕搶功

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他接著拿民進黨桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁的施政成果當對照組，指有的人就是會爭功諉過、壞的推給中央、好的就都說她做的。他舉全國家長企盼多年的「班班有冷氣」為例，說以前的人覺得做不來，自己有氣魄，一年半就在全國裝了18萬台，光是台中就花26億裝2萬台，且電費、維修費都由中央負擔。反對者不看好，嘲笑將變成「班班會跳電」，但4月實施至今不僅沒跳電，學校還能發電。
蘇貞昌說：「有人說她的十大政績，第一條是班班有冷氣，沒關係啦！孩子有冷氣吹，我不計較是中央還是地方做的。」
他說，中央還給台中的孩子6萬5千多部平板電腦、營養午餐從補助每人3.5元到14元，強調自己不分黨派、對台中很用心，去年百年大旱，台中的德基水庫乾掉，他派150台水車載水到台中市，否則早就沒水用了，接著話鋒一轉，「你能歲月靜好是有人負重前行、大家在後面相挺，有聽到一聲感謝嗎？」
他繼續算舊帳，指因為有火力發電廠，台中空氣不好，大家把政府罵死，「我有故意讓空氣不好嗎？中央要將燃煤換成燃氣，台電董事長來台中拜訪多次，只差沒下跪，不配合就是不配合！」他批評若真的和中央一起疼市民，難道這些事不能同心嗎？
蘇貞昌強調施政不該分黨派、推責任，並指台灣的困難不單是內政而已，若不是蔡總統把握局勢、顧好外交國防，「百年大疫武漢肺炎，會這麼簡單嗎？」他說地方對中央是這種態度，全世界都在看，台灣人要選會到對岸握手、只敢罵台灣不敢批評中國的黨，還是要選顧台灣的？
接著上台的蔡其昌也補充說明，他在立法院提案中火以氣換煤、逼台電興建燃氣機組，但盧秀燕不願發建照，擋了一年多，最後中央只好直接發照，差不多一兩年後可以蓋好，接下來建好一座氣電廠就關一座燃煤廠，2035年可全部換完，未來台中不缺電、空氣越來越好。若只會每天槓中央、空氣不會變好。