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電機風扇散熱專家遷台　伊斯蘭教莫安柏博士申獲梅花卡

▲來自約旦的莫安柏(右)以「高級專業人才」身分申獲外僑永久居留證梅花卡，今年新婚的美女妻子（左）來台依親也取得外僑居留證。（圖／移民署提供）
▲來自約旦的莫安柏(右)以「高級專業人才」身分申獲外僑永久居留證梅花卡，今年新婚的美女妻子（左）來台依親也取得外僑居留證。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-03 10:31:00

來自約旦的莫安柏(Mohammed Amer)高級工程師，是一名機械工程學博士，專業領域致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，研究內容包含可用於生產筆記型電腦風扇及馬達的散熱模組、通風與空氣淨化等解決方案。目前莫安柏受聘台灣地區電機公司，其中微型節能馬達風扇出貨量排名全球第3名。

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莫安柏精通阿拉伯語、英文及中文，2015年即來台攻讀大學機械工程學碩士，並於今年初取得發明兩項專利，分別是提升流量降噪的新型扇葉發明、提升流量降噪的新型扇框發明，在公司他發揮專長並獲推薦，以「高級專業人才」身分，開心申獲外僑永久居留證梅花卡，並將美女妻子接來台灣居住，共築愛巢。

莫安柏表示，他來台快8年了，也在台灣完成碩士及博士學業，他現在的工作就是推動電子冷卻技術讓臺灣處於世界領先地位，同時也發表論文20餘篇，並擔任國際知名期刊審稿人，平日和同事相處和諧，也深獲公司信任。

現在莫安柏也常跟妻子到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水，兩人也騎著摩托車，到處品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等台灣道地美食及欣賞國父紀念館、101大樓等人文風光。

▲現在莫安柏也常跟妻子到處在台遊歷旅行，體驗臺灣特有風土文化。（圖／移民署提供）
▲現在莫安柏也常跟妻子到處在台遊歷旅行，體驗臺灣特有風土文化。（圖／移民署提供）
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至今年9月，高級專業人才類別頒發177張、特殊貢獻49張、重大投資27張，總共頒發253張梅花卡。

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