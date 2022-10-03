電機風扇散熱專家遷台　伊斯蘭教莫安柏博士申獲梅花卡

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莫安柏表示，他來台快8年了，也在台灣完成碩士及博士學業，他現在的工作就是推動電子冷卻技術讓臺灣處於世界領先地位，同時也發表論文20餘篇，並擔任國際知名期刊審稿人，平日和同事相處和諧，也深獲公司信任。
現在莫安柏也常跟妻子到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水，兩人也騎著摩托車，到處品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等台灣道地美食及欣賞國父紀念館、101大樓等人文風光。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。
外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至今年9月，高級專業人才類別頒發177張、特殊貢獻49張、重大投資27張，總共頒發253張梅花卡。