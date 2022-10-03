烘焙蛋糕慶重陽！新住民敬老祝福活動一次看

為慶祝重陽節，弘揚崇老敬老的精神，移民署北區事務大隊基隆市服務站結合NGO團體，提前於10月1日辦理「重陽節多元文化宣導活動」，會場工作人員將整個活動空間營造出溫馨的氛圍，期盼藉由觀賞新住民舞蹈表演、志工義剪、贈送壽桃及烘焙蛋糕等貼心活動，讓阿公阿嬤走岀家中，認識新住民朋友，享受歡樂溫馨的好時光。
基隆市服務站與八方緣婦幼協會，為讓新住民朋友們能夠感受到台灣節慶的氛圍，體驗不同的敬老文化，特別與中正區新豐里民活動中心結合，共同辦理社區重陽節活動，由簡翊純老師特地準備起酥片、無鹽奶油、低筋麵粉、細砂糖、泡打粉等材料，指導新住民與社區民眾，現場教做起酥蛋糕，並把烘焙好的蛋糕分裝後，親手贈予社區內的阿公阿嬤，祝福他們健康長壽，讓長者留下歡樂的合影留念！
移民署除了敬老節多元文化的分享外，也有新住民數位應用資訊計畫，即免費電腦課程的攤位推廣，內容包括「LINE貼圖設計自己來」、「智慧營養大師-餐盤APP」、「美學創意入門」等課程教學報名，還有免費租借筆電或平板服務，保障新住民數位機會，為新住民打造數位新生活。
毛兆莉主任表示「家有一老，如有一寶」，移民署多元文化慶重陽主要在彰顯敬老精神，也讓在台的新住民朋友感受關愛長者服務的樂趣，同時活動期間宣導要全程配戴口罩，保護自己也保護阿公阿嬤的健康。另外臺灣將於11月26日舉行九合一地方公職人員選舉，移民署持續邀請各執法單位反賄選宣講，若新住民朋友有發現賄選，可直接聯繫移民署基隆市服務站、專勤隊(市話24276374、24287172)，以淨化選舉風氣。