全家推WA!COOKIES霜淇淋！四口味齊發：「海鹽焦糖」必吃
全家又要掀起霜淇淋旋風了！繼上次和滴妹「再睡5分鐘」合作，第一次推出史上最多4種霜淇淋口味，創下百萬支銷售紀錄後，這次再和古娃娃點心品牌WA!COOKIES聯手，同樣是一口氣齊推「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味，搭配限量黑色霜淇淋餅皮及特色杯身，後（5）日起在全台門市正式開賣，10月5日至10月7日在APP祭出5支168元，平均單支34元，勢必再度帶動一波社群打卡風潮。
看準秋天就是偏愛濃郁口感，全家霜淇淋全新換檔，這次和Youtuber古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」重磅合作，推出4款全新口味霜淇淋，更由有「便利商店女神」之稱的古娃娃親自參與開發，共有「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味，其中「玫瑰起司」口味在全台近1300間單口味店鋪販售，而「海鹽牛奶、慢煮焦糖」口味，以及綜合前兩者的「海鹽焦糖」口味，則在700間雙口味店鋪開賣，可透過APP地圖趣查詢附近的單口味、雙口味門市。
「玫瑰起司」入口有淡雅玫瑰香氣，隨之而來是厚實的起司風味，兩者平衡搭配不膩口；「海鹽牛奶」使用鮮乳坊鮮奶及日本淡路島的藻鹽調製，能感受到海鹽溫和的鹹度及濃郁乳感；「慢煮焦糖」有別以往焦糖甜膩的印象，著重在焦糖苦甜風味，是一款屬於成熟大人味的霜淇淋。綜合口味「海鹽焦糖」則是鹹味與乳香搭上苦甜的焦糖，口感層次更豐富。11/19前嘗鮮價45元（原價49元），10月5日至10月7日在APP隨買跨店取限時祭出5支168元，平均單支34元，快把握一個多月的販售期蒐集全部口味。
十月是肉桂飄香的月份，IKEA也推出全新肉桂蘋果霜淇淋，使用奧地利蘋果汁製成的蘋果霜淇淋，有淡淡的肉桂香點綴，酸甜不膩口，加上焦糖香氣，層次感也很豐富，每支售價20元，即日起限時開賣至11月30日。