賴清德以澤倫斯基比喻蔡其昌　陳柏惟笑炸

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蔡其昌演講時，強調這次選舉他要改變海線命運、讓海線進步向前行，他認為縣市合併就是為了讓市區持續進步、縣區迎頭改善，「否則合併有什麼意思？」他提出海線發展一個副都心、二個海空港、三條捷運線的政見，力拚海線大翻身。
蔡其昌霸氣的說，自己有信心會當選，今天請蘇貞昌、賴清德來不只是站台，也要讓他們為自己的政見背書，從現在開始爭取預算衝衝衝、展現行動力，未來當選後，從中央到地方一起完成台中的大建設。
壓軸的賴清德，笑說自己在後台才知道，今天任務不是助選而已，以後還要出錢。他用台語稱讚蔡其昌：「這種兄弟想得真遠，以後的氣力，今仔日就要傳便便。」
賴清德說這場選舉，很多人都覺得艱難，蔡其昌願意跳出來承擔，值得大家肯定。他以烏克蘭總理澤倫斯基比擬蔡其昌，說兩人都是頭髮短、體格好、口才棒，還調侃了一下蔡其昌的瞇瞇眼，「就是眼睛不能比」。蔡其昌聽到澤倫斯基的名字，當場愣了幾秒鐘；站在賴清德後方的前立委陳柏惟，則是笑到整個人抖動不已，還忘我的鼓掌。造勢晚會之後的「深夜食堂」直播，陳柏惟還拿澤倫斯基虧了蔡其昌幾句。
賴清德接著說明，指澤倫斯基守護烏克蘭、蔡其昌則是守護台中人民的生活，俄烏戰爭一開始，國際社會認為烏克蘭沒兩下就會敗，如今卻是俄羅斯擋不住烏克蘭的攻擊。烏克蘭靠總統領導、全國人民團結，不僅守住基輔還反敗為勝，澤倫斯基同時透過向國際社會發表演說，爭取認同與支持。
賴清德說，澤倫斯基一開始把兵力放在烏北，之後講要轉進烏南，事實上移到東部，蔡其昌也一樣採區域作戰，他相信只要團結奮鬥、一個區域一個區域反攻，一定能帶動支持，就像澤倫斯基一樣宣傳清楚，原本不看好的大家就會了解，這場選戰一定會贏。
賴清德再以南韓前總統金大中為例，指他任內提升韓國國際地位、推動重要建設，當年能贏得總統大選，也是靠故鄉光州開出82%選票扭轉選局，他呼籲海線鄉親全力相挺，讓蔡其昌獲得至少75%的得票率。