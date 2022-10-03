德國議員：藉訪台告訴中國　無權干涉國會間交流

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他說：「議員交流不能成為中國共產黨人採取劍拔弩張行為的藉口，也不能成為進一步侵犯台灣領海和領空的藉口。」
威爾許說，作為德國友台國會團體，他們與台灣立法院維持著外交政策關係。
他說：「為了這一目的，代表團會不定期前來台灣。我們也會在我們的聯邦議院（Bundestag）接待來自台灣立法院的代表團。」
代表團中的綠黨政治人物史蒂芬（Till Steffen，另譯，徐德分）告訴德國之聲（Deutsche Welle）中文頻道，在這樣的時候，展現與台灣的友誼很重要。
史蒂芬表示，德國對台灣和中國的政策多年來沒有改變，如果國會議員對訪台裹足不前，那才叫不一樣。他說：「在中國威脅台灣之際，如果我們不去訪問台灣，對台灣將會是一個負面訊號。」他說，中國不應「干涉」這項合作。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台北後，中國隨即在台灣附近舉行大規模軍事演習。這是其後第二個訪台的歐洲大國代表團，一個法國國會代表團於9月初訪問了台灣。
德國聯邦議院人權委員會也計劃在10月底訪問台灣。
在德國的亞洲貿易夥伴中，台灣排名第5，而台灣與其他歐盟成員國的貿易，皆不如與德國的貿易多。去年雙方貨物貿易額超過200億美元。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111002