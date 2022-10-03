經濟惡化、支持度暴跌！英首相坦言：減稅宣布處理不當
英國政府上月23日推出該國50年來最大規模減稅計劃，結果因為計劃太過激進，引發市場焦慮，英鎊兌美元匯率也創下歷史新低，英國央行被迫出手干預以防債券市場崩潰，內閣支持度暴跌，首相特拉斯（Liz Truss）2日坦言，政府在宣布削減稅收方面處理不當，但仍堅持有關措施是挽救英國經濟的必要之舉。
綜合英媒報導，英國財政大臣克沃滕（Kwasi Alfred Addo Kwarteng）取消所得稅最高稅率，反而引起金融巿場動盪，特拉斯2日在接受《英國廣播公司》（BBC）訪問時表示，政府從中吸取了教訓，將確保未來能在奠定基礎方面做得更好，強調若政府不採取行動，英國經濟將陷入更嚴重的困境。
特拉斯聲稱，取消所得稅最高稅率是克沃滕做的決定，事前並沒有通知內閣主要部長，包括首相在內，而且預算案的制定過程高度保密，雖然內閣會聽取相關簡報，但並非所有人都有參與確切的制定過程。
有英國媒體爆料，克沃滕在宣布措施當天，曾到1位保守黨捐款人的家中參加聚會，現場有些人是對沖基金經理，有人要克沃滕堅定並加強減稅計劃的推出，在野黨工黨要求就此正式展開調查；特拉斯對此則回應，財政大臣與商界代表會面並不罕見，保守黨主席貝瑞（Jake Berry）也替克沃滕護航，說自己也有參加同場聚會，克沃滕並沒有透露任何政府的相關計劃。
有分析指出，儘管特拉斯重申，政府支持減稅相關政策，但她說克沃滕沒有事先通知內閣，不排除是特拉斯與財政部長切割的第1個跡象。