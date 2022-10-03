CIA前局長：蒲亭若用核武 美將領導北約、掃除在烏俄軍
美國前中情局（CIA）局長、已退役4星陸軍上將裴卓斯（David Petraeus），2日接受美媒專訪時表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）真的決定在對烏克蘭的戰爭中使用核武，美國將與北約（NATO）盟友，一起消滅俄羅斯在烏克蘭的軍隊。
綜合《國會山莊報》等外媒報導，裴卓斯已過週日在美國《ABC新聞》製作的政論節目《本週》（This Week）中，告訴主持人卡爾（Jonathan Karl），西方大國必須認真對待俄羅斯的核武威脅，並注意美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日所說，美國官員已經警告克里姆林宮部署核武的後果。
裴卓斯假設，如果俄軍真的動用核武，美國將帶領北約做出回應和集體努力，掃除在烏克蘭和克里米亞的戰場上，所能看到和識別的，每支俄軍常規部隊，以及在克里米亞、黑海的每艘艦艇。
至於主持人提出，對烏克蘭的核武攻擊，輻射也可能會到達鄰近的北約國家，形成對北約的一種攻擊模式，裴卓斯則回應，無法排除這項可能，但即使不打算以核武反擊、令態勢升級，西方陣營仍須有所回應，必須表明「動用核武不能以任何方式被接受」。
裴卓斯也坦言，蒲亭顯然希望歐洲國家受苦，正試圖以任何他能做到的方式來表現出威脅性，迫使歐洲崩潰；然而，雖然歐洲即將度過一個艱難的冬天，天然氣的供應量銳減，但他相信歐洲終將度過難關，也不會在支持烏克蘭一事上有所改變。