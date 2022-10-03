台股早盤跌逾150點　電子股熄火、航運股逆勢走高

市場仍憂心經濟會呈現衰退，美股上週五四大指數皆跌，跌幅1.5%以上。台北股市今（3）日早盤一度跌150多點，下殺來到13273點，跌幅1%以上。權值股台積電早盤跌5元，來到417元，跌幅0.5%以上，其他重要電子股如聯發科、鴻海也熄火，而今日航運股逆勢走高，像是長榮、萬海、陽明漲1到2%。
美股道瓊指數上週五（30日）下跌500.1點，或1.71%，收28725.51點；那斯達克指數下跌161.89點，或1.51%，收10575.62點；標普500指數下跌54.85 點，或1.51%，收3585.62點；費城半導體指數下跌40.7點，或1.73%，收2306.7點。
受到美股重挫影響，台北股市今日也走跌，早盤一度跌150多點，下殺來到13273點，跌幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌5元，來到417元，跌幅0.5%以上。同樣是晶圓代工的聯電跌1%以上，來到35.3元。世界先進跌1.5%，來到64元。力積電同樣跌1.7%，來到28.05元。
其他重要電子股如聯發科跌約1%，來到545元。鴻海同樣跌1%，來到101元。南亞科、華碩、和碩、大立光、旺宏、日月光跌2.65%。而今日航運股逆勢走高，像長榮、萬海、陽明漲1到2%，華航與長榮航則分別漲1.2%與0.3%。而今日早盤飆漲停的有建碁、訊連、千如與熱映。另外，佳和也幾近漲停。另外，逆勢強漲的還有老爺知、倫飛、南仁湖，漲幅7%以上。