阿圓被酸「只想找金主」！爆乳照瘋傳 嗆網友：留口德
自媒體盛行時代，網紅、女神們滿天飛，在網路資訊繁雜的背景下，許多女性的專長或才藝鮮少被關注，兇猛身材反而成為焦點，在臉書擁有20萬粉絲追蹤的YouTuber「一隻阿圓」，因為拍攝旅遊美食主題崛起，也因亮麗外表累積高知名度，最近曬出比基尼辣照，卻被網友酸她不想工作「只想找金主」，讓她不忍了，直接留言開嗆！
擁有E罩杯的阿圓，近日穿火辣比基尼上新聞，有網友在底下留言：「為什麼奶大的妹都很缺錢啊？」另名網友竟回覆說：「不想工作，只想找金主啊！」但新聞內容絲毫未提金錢，引起兩派不同立場的人留言互槓，阿圓空降現身留言串反擊，澄清：「我只有認真工作拍YT，從來沒有找過什麼金主，吃飯靠自己付錢，不貪不拿別人的錢，希望你不要用自己的價值觀亂說話，留一點口德謝謝唷！」
她隨後在臉書上抒發心聲，自台南北上後一直認真工作，偶爾曬美照只是想分享喜歡的樣子，「有些人覺得會拍比基尼照分享的人或是胸部比較大的女生，就是求金主這件事情感到很可惜」，希望社會上能多點溫暖，少一點批判。粉絲則安慰她「別人嘴巴自己的路，沒事的。」、「做自己就好 ，我們都會一直支持妳的」、「不用忍受莫名的騷擾，該吉就要吉」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110