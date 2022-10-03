景氣擴張動能趨緩　9月PMI連續3個月呈緊縮、跌幅收斂

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他解釋，近期進入年底歐美消費旺季，且國內消費也有復甦，整體來說，短期景氣擴動能趨緩。
組成PMI的5項指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨轉為緊縮。台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，雖然新增訂單、生產與人力僱用3指數仍呈緊縮，但與上月相比，已有所改善，至於客戶存貨下降也仍然在擴張區間，他說明，代表終端需求還算穩定。
中經院指出，9月有5大產業PMI緊縮，跌幅皆有收斂，依緊縮速度排序為化學暨生技醫療產業39.7%、電子暨光學產業41.1%、交通工具產業45.2%、電力暨機械設備產業45.7%與基礎原物料產業47.6%，僅食品暨紡織產業指數50.4%，呈現擴張。
賴樹鑫說明，前2年因供應鏈不確定性高，在超訂產品過後，各產業消化庫存的情況不一，以電子零組件產業為例，汽車零組件或是汽車晶片等需求仍強勁，資訊產品則還在進行庫存調整中。
他認為，整體產業景氣還是相當穩健，製造業可能受到通膨、疫情、晶片法案帶來的衝擊，但也可望成為正面的競爭商機。
至於對於6大產業未來半年的展望則皆呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業19%、電子暨光學產業25.6%、基礎原物料產業27.2%、化學暨生技醫療產業33.8%、交通工具產業34.8%與食品暨紡織產業48.1%。
中經院第三研究所助理研究員陳馨蕙提到，面對未來的不確定性因素，除了通膨、升息之外，中國20大日後是否有機會鬆綁封控措施，也將為後市觀察重點。