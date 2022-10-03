與中國談判破裂！金融時報：莫德納拒交疫苗核心技術

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不過莫德納首席醫療官柏頓也對媒體表示，莫德納仍「渴望」與中國合作，向中國提供基於mRNA的病毒疫苗，而今年9月莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）也曾表示，已和中國政府就供應COVID-19疫苗進行討論，但尚未做出任何決定。
目前中國不開放任何外國新冠疫苗，境內大規模施打的是中國國產研發的國藥、科興等疫苗，僅香港、澳門可以在國產疫苗之外，選擇施打BNT疫苗。輝瑞/BNT和莫德納皆為信使核醣核酸（mRNA）疫苗，與中國本土疫苗「滅活病毒」疫苗不同，德國藥商BioNTech雖於2020年與上海復星醫藥達成協議，BioNTech可保有該智慧財產的控制權，復星則提供一年可生產十億劑疫苗的產線，但該款疫苗至今尚未獲得北京監管批准。
先前已經在日本、南韓以及澳洲成立子公司的莫德納公司，有意在亞太地區進行商業發展，除了今年2月宣布要擴張商業版圖到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞外，今年9月30日也正式宣佈莫德納台灣股份有限公司成立。台灣食藥署也在9月通過了莫德納針對Omicron變異株的次世代雙價疫苗加強劑mRNA-1273.214的緊急使用授權。
去年莫德納藥廠銷售額達177億美元（約新台幣5633億元），占全年營收185億美元的96％，儘管今年來全球確診數出現緩和現象，但莫德納公司仍預期市場需求不變，新冠疫苗全年銷售額將合計上看510億美元。